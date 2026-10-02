"IMAJU POSEBAN PIK NA ŽENE" Vučić: Ne nasedajte na provokacije - NJih interesuju samo oni i plenum koji finansiraju stranci
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić zamolio je građane da ne nasedaju na provokacije.
- Imaju poseban pik na žene, najviše na svetu vole da tuku žene. Obratite pažnju, niko nije rekao - izvinite, žao nam je. Ne, njihov prvi na listi pojavio se i kazao - uradili ste šta je trebalo da uradite. Zašto ne idu na dijalog? Ne idu jer neće da kažu, znaju da ću ja da insistiram na planu i programu, znaju da bi ih pitao za sankcije Rusiji... Oni neće na debate, neće našem narodu da polažu račune, oni račune polažu plenumu. Njih interesuju samo oni i plenum, a ko plenumu naređuje i daje pare, to su stranci. Kada sam pozvao Srdanovića na duel, on legao u krevet, on je time pokazao nepoštovanje ne prema meni, već prema vama. Oni vam jasno kažu - vladaćemo kako hoćemo. Imaš ti neku politiku? Biće sve dobro samo da promenimo ovo zlo. Jedini im je argument lične uvrede i dehumanizacija. Slučajno Putin sinoć kazao - Vučić vodi uravnoteženu politiku, ja kažem - najviše se obradovao moj otac, pošto Putina mnogo voli. Ko bi nam to vodio državu? Znate li ko im je kandidat za premijera? Šoškić je onaj koji nam je uništio dinar, takvog bi da nam vrate za premijera. Mi do danas imamo 15 proglašenih lista, od toga ubedljivo najstarija lista je takozvana studentska lista. Od naše liste njihova lista je starija 1.750 godina. Oni imaju 250 kandidata, mi imamo 250. Kada saberete njihove godine i naše, oni su stariji 1.750 godina. Neće biti 31 ministar nego 12, smanjivaćemo troškove. Ili ćeš da radiš ili nećeš tu da budeš. Disciplina mora da postoji i moraće mnogo toga da se promeni - naveo je.
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