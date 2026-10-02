Politika

MALO MRŽNJA, MALO ALKOHOL, MALO DROGA... Vjerica Radeta objasnila kako nastaje blokader

Novosti online

02. 10. 2026. u 16:30

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BLOKADERE vodi malo mržnja, malo alkohol, malo droga i malo budalaština u glavi, i onda, kad se to sastavi, dobijete tog blokadera koji napada narod na ulici, kazala je za Informer TV potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

МАЛО МРЖЊА, МАЛО АЛКОХОЛ, МАЛО ДРОГА... Вјерица Радета објаснила како настаје блокадер

Foto: Printskrin TV Prva

"Moraju da opravdaju i novac koji dobijaju", kazala je Radeta.

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