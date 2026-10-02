Politika

SUDIJA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ODBILA PRITVOR ZA OLEGA NIKOLIĆA: Predmet prebačen u redovan postupak, tužilaštvo ulaže žalbu

В.Н.

02. 10. 2026. u 16:04

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TATJANA Đurašković, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, odbila je predlog Višeg javnog tužilaštva da se odredi pritvor Olegu Nikoliću, osumnjičenom da je fizički napao i udario Ljiljanu Cvjetković, članicu Srpske napredne stranke.

СУДИЈА ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ ОДБИЛА ПРИТВОР ЗА ОЛЕГА НИКОЛИЋА: Предмет пребачен у редован поступак, тужилаштво улаже жалбу

Foto: Printskrin

Odlukom sudije Đurašković, Nikolić je pušten na slobodu, a postupak protiv njega prebačen je u takozvani redovan postupak.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nije se saglasilo sa ovom odlukom i najavilo je hitno ulaganje žalbe, tražeći da se odluka preinači i osumnjičenom ipak odredi pritvor zbog težine i okolnosti krivičnog dela.

Ovakav potez sudije Đurašković izazvao je veliku pažnju javnosti, a ubrzo su se pojavile i informacije o njenim porodičnim i privatnim vezama. Nameće se podatak da je rođena sestra sudije Tatjane Đurašković, Ivana Letić-Pavić — inače tužilac u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu — u kumskim vezama sa Bojanom Pajtićem.

Javnost istovremeno podseća da je ista sudija u ranijem periodu donosila znatno strože odluke u sličnim predmetima, kada je bez oklevanja određivala pritvor za Gorskog Matovića.

Konačnu odluku o tome da li će Oleg Nikolić sačekati nastavak postupka na slobodi ili iza rešetaka doneće krivično vanraspravno veće nakon što razmotri žalbu tužilaštva.

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