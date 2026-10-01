DOBRE VESTI ZA POLJOPRIVREDNIKE: Postojalo je ogromno interesovanje, a sada i ispunjenje željenog!

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini.

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Konkurs se odnosi na kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasaciju – geodetsko-tehničke radove i nabavku nove opreme za navodnjavanje.

Posebno je značajno što su konkursom opredeljena i sredstva za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, za šta postoji ogromno interesovanje poljoprivrednika. Ova mera ima naročit značaj za unapređenje uslova za navodnjavanje i sigurniju poljoprivrednu proizvodnju, posebno u uslovima sve izraženijih sušnih perioda.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta predviđeno je učešće države do 100% vrednosti, a prijave za ovu meru podnose se zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine.

Kada je reč o izvođenju geodetsko-tehničkih radova u postupku komasacije, učešće sredstava iz budžeta Republike Srbije iznosi do 70% vrednosti radova. Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2026. godine.

Za nabavku nove opreme za navodnjavanje podrška iznosi do 60% vrednosti nabavljene opreme, odnosno do 70% za fizička lica koja ispunjavaju uslove u pogledu prebivališta i mestu katastarskih parcela na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Prijave se podnose zaključno sa 16. oktobrom 2026. godine.

Učešće države do 80 odsto

Za iskop, odnosno bušenje bunara u funkciji navodnjavanja predviđeno je učešće države do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa ili bušenja bunara, a prijave se podnose zaključno sa 16. oktobrom 2026. godine.

Svi navedeni procenti učešća države i maksimalni iznosi podrške obračunavaju se na vrednost radova, opreme i investicija bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV).

Radovi i investiciona ulaganja obuhvaćeni Konkursom realizovaće se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, dok se sredstva za komasaciju, odnosno geodetsko-tehničke radove, odnose na celu teritoriju Republike Srbije.

Pravo na sredstva opredeljena Konkursom, u zavisnosti od vrste radova i ulaganja, mogu da ostvare ovlašćene organizacije za kontrolu plodnosti zemljišta, jedinice lokalne samouprave, fizička lica, naučnoistraživačke organizacije i obrazovne ustanove, privredna društva, preduzetnici i zemljoradničke zadruge, u skladu sa uslovima Konkursa.

Prijave na Konkurs podnose se počev od narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za poljoprivredno zemljište, odnosno od 2. oktobra 2026. godine. Konkurs i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet stranica Ministarstva i Uprave.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za poljoprivredno zemljište

Ul. Nemanjina 22–26, 11000 Beograd,

sa naznakom: „Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2026. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2026. godini (NE OTVARATI)“, ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na istoj adresi. Na poleđini koverte potrebno je napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na brojeve telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/3281-541, 011/3348-046 i 011/3282-039.

(Kurir)