DOBRE VESTI ZA POLJOPRIVREDNIKE: Postojalo je ogromno interesovanje, a sada i ispunjenje željenog!
MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini.
Konkurs se odnosi na kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasaciju – geodetsko-tehničke radove i nabavku nove opreme za navodnjavanje.
Posebno je značajno što su konkursom opredeljena i sredstva za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, za šta postoji ogromno interesovanje poljoprivrednika. Ova mera ima naročit značaj za unapređenje uslova za navodnjavanje i sigurniju poljoprivrednu proizvodnju, posebno u uslovima sve izraženijih sušnih perioda.
Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta predviđeno je učešće države do 100% vrednosti, a prijave za ovu meru podnose se zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine.
Kada je reč o izvođenju geodetsko-tehničkih radova u postupku komasacije, učešće sredstava iz budžeta Republike Srbije iznosi do 70% vrednosti radova. Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2026. godine.
Za nabavku nove opreme za navodnjavanje podrška iznosi do 60% vrednosti nabavljene opreme, odnosno do 70% za fizička lica koja ispunjavaju uslove u pogledu prebivališta i mestu katastarskih parcela na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Prijave se podnose zaključno sa 16. oktobrom 2026. godine.
Učešće države do 80 odsto
Za iskop, odnosno bušenje bunara u funkciji navodnjavanja predviđeno je učešće države do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa ili bušenja bunara, a prijave se podnose zaključno sa 16. oktobrom 2026. godine.
Svi navedeni procenti učešća države i maksimalni iznosi podrške obračunavaju se na vrednost radova, opreme i investicija bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV).
Radovi i investiciona ulaganja obuhvaćeni Konkursom realizovaće se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, dok se sredstva za komasaciju, odnosno geodetsko-tehničke radove, odnose na celu teritoriju Republike Srbije.
Pravo na sredstva opredeljena Konkursom, u zavisnosti od vrste radova i ulaganja, mogu da ostvare ovlašćene organizacije za kontrolu plodnosti zemljišta, jedinice lokalne samouprave, fizička lica, naučnoistraživačke organizacije i obrazovne ustanove, privredna društva, preduzetnici i zemljoradničke zadruge, u skladu sa uslovima Konkursa.
Prijave na Konkurs podnose se počev od narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za poljoprivredno zemljište, odnosno od 2. oktobra 2026. godine. Konkurs i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet stranica Ministarstva i Uprave.
Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za poljoprivredno zemljište
Ul. Nemanjina 22–26, 11000 Beograd,
sa naznakom: „Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2026. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2026. godini (NE OTVARATI)“, ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na istoj adresi. Na poleđini koverte potrebno je napisati naziv i adresu podnosioca prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na brojeve telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/3281-541, 011/3348-046 i 011/3282-039.
(Kurir)
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