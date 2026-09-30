Politika

"SLATKO DA SE ČOVEK NASMEJE!" Brnabić o programu "studentske liste": Sve je jasno i logično

В.Н.

30. 09. 2026. u 14:41

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VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom najnijih navoda "studentske liste" i njenih predstavnika o njihovom programu.

СЛАТКО ДА СЕ ЧОВЕК НАСМЕЈЕ! Брнабић о програму студентске листе: Све је јасно и логично

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Evo prvog odgovora Studentske liste! Napredujemo!

Brže bi građani Srbije dobijali ove odgovore ukoliko bi prvi sa Studentske liste, Ilija Srdanović, smeo na debatu sa prvim sa naše liste, Aleksandrom Vučićem. Ali - ne sme. Što se tiče odgovora na pitanje o uvođenju sankcija Rusiji, fascinantno je videti takvu snažnu podršku Moskvi od kandidata na Studentskoj listi, kao što su Željko Hubač ili Aleksandra Popin, ali i od PSG-a, ZLF-a, DS-a, Aide Ćorović, Dinka Gruhonjića, Nataše Kandić, Vesne Pešić, Nenada Čanka i ostalih. Od svih njih - bezuslovna podrška za neuvođenje sankcija Rusiji! Sve jasno i logično.

Što se tiče vaših pitanja - opet, odgovor je: debata. Pa da vidimo kakve veze ljudi sa Studentske liste, npr. Sanja Fric i Vladan Kuzmanović, imaju sa brzom prugom BG - NS i rekonstrukcijom Železničke stanice. Da vidimo zašto je ideologija Studentske liste da dolazite ljudima pred domove i maltretirate im porodice, palite prostorije političkih stranaka sa kojima se ne slažete,  nazivate žene "ćacikama", jašete, jurite i mrzite svoje neistomišljenike. No, dobro.

Prvi odgovor smo konačno dobili. Verujem da su DS, ZLF i PSG, Hubač, Aida, Dinko, Nataša, Vesna i ostali - zadovoljni. Ja bih rekla da ste, po ko za koji put, potcenili inteligenciju građana Srbije, ali uskoro ćemo saznati. Pavle Grbović, Radomir Lazović i Dinko Gruhonjić protiv uvođenja sankcija Rusiji! Slatko da se čovek nasmeje! Hvala vam! - navela je Brnabić u objavi.

BONUS VIDEO: S jedne strane nasilje i mržnja, sa druge Ujedinjena Srbija

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