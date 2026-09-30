"SLATKO DA SE ČOVEK NASMEJE!" Brnabić o programu "studentske liste": Sve je jasno i logično
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom najnijih navoda "studentske liste" i njenih predstavnika o njihovom programu.
- Evo prvog odgovora Studentske liste! Napredujemo!
Brže bi građani Srbije dobijali ove odgovore ukoliko bi prvi sa Studentske liste, Ilija Srdanović, smeo na debatu sa prvim sa naše liste, Aleksandrom Vučićem. Ali - ne sme. Što se tiče odgovora na pitanje o uvođenju sankcija Rusiji, fascinantno je videti takvu snažnu podršku Moskvi od kandidata na Studentskoj listi, kao što su Željko Hubač ili Aleksandra Popin, ali i od PSG-a, ZLF-a, DS-a, Aide Ćorović, Dinka Gruhonjića, Nataše Kandić, Vesne Pešić, Nenada Čanka i ostalih. Od svih njih - bezuslovna podrška za neuvođenje sankcija Rusiji! Sve jasno i logično.
Što se tiče vaših pitanja - opet, odgovor je: debata. Pa da vidimo kakve veze ljudi sa Studentske liste, npr. Sanja Fric i Vladan Kuzmanović, imaju sa brzom prugom BG - NS i rekonstrukcijom Železničke stanice. Da vidimo zašto je ideologija Studentske liste da dolazite ljudima pred domove i maltretirate im porodice, palite prostorije političkih stranaka sa kojima se ne slažete, nazivate žene "ćacikama", jašete, jurite i mrzite svoje neistomišljenike. No, dobro.
Prvi odgovor smo konačno dobili. Verujem da su DS, ZLF i PSG, Hubač, Aida, Dinko, Nataša, Vesna i ostali - zadovoljni. Ja bih rekla da ste, po ko za koji put, potcenili inteligenciju građana Srbije, ali uskoro ćemo saznati. Pavle Grbović, Radomir Lazović i Dinko Gruhonjić protiv uvođenja sankcija Rusiji! Slatko da se čovek nasmeje! Hvala vam! - navela je Brnabić u objavi.
BONUS VIDEO: S jedne strane nasilje i mržnja, sa druge Ujedinjena Srbija
Preporučujemo
OVO JE LICE BLOKADERA NASILNIKA: Jovan nasrtao na aktiviste SNS u Novom Sadu
30. 09. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)