"PORODICA JE SVETINJA" Starija gospođa se obratila Vučiću dirljivim rečima, evo šta mu je poručila (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na društvenim mrežama.
- Svi se zahvaljuju mojoj majci i mom ocu kako su me vaspitali, a ja im se zahvaljujem na podršci i svemu što su izdržali. Porodica je svetinja - naveo je Vučić u opisu objave.
Naime tokom razgovora sa meštanima sela Izatovci, jedna starija gospođa se obratila Vučiću dirviljm rečima.
Pogledjate i sami kako je tj susret izgledao i šta mu je rekla:
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