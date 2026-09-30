Politika

"PORODICA JE SVETINJA" Starija gospođa se obratila Vučiću dirljivim rečima, evo šta mu je poručila (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 14:50

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na društvenim mrežama.

ПОРОДИЦА ЈЕ СВЕТИЊА Старија госпођа се обратила Вучићу дирљивим речима, ево шта му је поручила (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Svi se zahvaljuju mojoj majci i mom ocu kako su me vaspitali, a ja im se zahvaljujem na podršci i svemu što su izdržali. Porodica je svetinja - naveo je Vučić u opisu objave.

Naime tokom razgovora sa meštanima sela Izatovci, jedna starija gospođa se obratila Vučiću dirviljm rečima.

Pogledjate i sami kako je tj susret izgledao i šta mu je rekla:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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