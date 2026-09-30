ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja obilazak Srbije.

Foto: printskrin TV Informer

"Porodica je svetinja"

Aleksandar Vučić ističe da je porodica svetinja.

- Svi se zahvaljuju mojoj majci i mom ocu kako su me vaspitali, a ja im se zahvaljujem na podršci i svemu što su izdržali. Porodica je svetinja - poručio je Vučić.

Vučić u selu Izatovci: Prvi put smo jači u ekonomiji nego u fudbalu

Vučić je obišao farmu Nikolov u selu Izatovci.

- Divna vam je priroda ovde. Mnogo je lepo videti, puna kuća dece, a priroda čudesna - kazao je.

Brojni meštani okupili su se da pozdrave Vučića.

- Hvala na divnom dočeku - poručio je okupljenima. Kazao je da je najveći problem vodosnabdevanje.

- Biće nam potrebno vreme za to, u naredne 3-3,5 godine. I da uspemo jednog investitora da dovedemo i to bi bilo presudno. Verujem da ćemo na ozbiljan način da uradimo posao 25 oktobra. Nikada u istoriji do pre 14 godina nismo imali stabilan kurs dinara. Uvek je to bilo da se izvrdava, da ekonomija loše stoji. Prvi put da smo jači u ekonomiji nego u fudbalu ili nekom drugom sportu. Mislim da je važno da svoj glas date onima za koje poznajete koju politiku vode - rekao je Vučić.

"Dovoljno videti ko podržava studentsku listu"

Dodao je da je građanima Srbije dovoljno da vide ko podržava studentsku listu da bi im bilo jasno koju politiku oni zastupaju.

- Od Nenada Čanka do Pavla Grbovića i Demokratske stranke, a glavni guru im je Bojan Pajtić. Onda vam je potpuno jasno koju politiku ti ljudi zastupaju. U njihovo vreme 500.000 ljudi je ostalo bez posla, a mi ćemo morati da radimo, sebe da menjamo. Moraćemo da se borimo više, da radimo još više, da manje arogancije pokazujemo, da više razgovaramo sa narodom, da više slušamo mi vas nego vi nas. Hvala za ljubav i podršku. Da pobedimo ubedljivo 25. Živela Srbija - rekao je Vučić.

O istraživanjima

Na pitanje o istraživanju Đorđa Vukadinovića, po kojem studentsku listu, kako tvrdi, podržava 44,4 odsto građana, a Ujedinjenu Srbiju 41,7 odsto, Vučić kaže da je rezultat prethodnog Vukadinovićeg istraživanja bio 45 prema 35 odsto u korist studentske liste.

- Niti je on tad radio istraživanja, niti je sad radio istraživanja. Ali nije ni važno. Najviše volim da je tako, da bi ljudi razumeli koliko je ozbiljno i koliko je važno da budu motivisani i da dobro razumeju koliko je značajno da izađu na izbore. To je za mene najvažnije - rekao je Vučić.

Naveo je da će SNS svaki dan raditi istraživanja da bi izmerili sve, svaku izjavu, saopštenje, gostovanje.

- Da vidimo pomeranja, da vidimo šta je to što se dešava. Rade to ljudi vrlo profesionalno - rekao je.

"Završni skup u Nišu"

Na pitanje jedne građanke kada će posetiti Niš, Vučić kaže:

- Danas ću da odem u Niš da posetim jednog povređenog. Na završni skup dolazim u Niš. Računajte da se vidimo 20, 21. ili 22. oktobra.

"Imao sam čast da upoznam devedesetdevetogodišnjeg starinu"

Tokom posete Donjoj Kamenici Vučić je imao priliku da upozna Prvula Tričkovića (99).

- Imao sam čast da upoznam devedesetdevetogodišnjeg starinu Prvula Tričkovića. Krepak i jak! Napred, Srbijo - poručio je Vučić.

Obilazak crkve u Donjoj Kamenici

Vučić obilazi Bogorodičinu crkvu u Donjoj Kamenici.

- Čudesno izgleda - rekao je Vučić.

O skupu u Areni

- Biće specijalno iznenađenje iz inostranstva, neko koga ljudi u Srbiji mnogo poštuju i vole. Sa evropskog je kontinenta - kazao je Vučić, govoreći o mitingu koji će biti u Areni i gostu koji će doći.

- Na mitingu u Areni ću da govorim o programskim stavovima, o tome šta ću da menjam i kod sebe i šta je to što u državi treba da uradimo, da promenimo na bolje. Mislim da će biti lepa atmosfera, kod nas nasilja nema. Svi dolaze u belom, zato što je bela boja čistote i mira. Biće veliko iznenađenje ia ljude, mnogo sam srećan što je ta osoba prihvatila moj poziv posle dva minuta razgovora. Dolazi samo na to, bukvalno na sat vremena - rekao je.

Foto: Printskrin TV Informer

Vučić u selu Donja Kamenica kod Knjaževca

Vučić razgovara sa narodom u Donjoj Kamenici, kod Knjaževca.

Najavio je nastavak izgradnje puteva.

- Mislim da imamo projekat za vodovod. Mnogo je para, ali ćemo i to jedno po jedno. Biće nam potrebno mnogo novca za rešavanje problema vodosnabdevanja u Srbiji. Za to nam je potrebna jaka ekonomija. Dom zdravlja u Knjaževcu, radimo prvu fazu, treba da radimo i drugu. Moramo da radimo i sa pokretnim ambulantama - rekao je Vučić.

- Ovaj mi je centar mnogo lep - kazao je.

"Samo još Goli otok da nam organizuju i da završe posao"

- Hoću samo nekoliko rečenica. Ja ću danas neplanirano do Niša da posetim Denisa Stojanovića, koji je napadnut. U bilo kakvom nasilju da ne učestvujete. Oni pokazuju nervozu. Sad kako se vreme istine približava postaju sve nervozniji. Zamislite da onako krvnički udarite ženu, šta se dogodilo sa vašom glavom? Mi njih moramo da doživljavamo kao naše sestre i braću. Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom u glavu da udara jednu ženu. Hoćemo mir i stabilnost, a ne rušenje. Pokušali su da nam podele porodice, uruše sve vrednosti. Naše je da pokažemo šta su nam rezultati. Kada smo im ponudili debatu, kažu - ne, nećemo. Njih da pitate - hoćete li da uvedete sankcije Rusiji, odgovor neće dati. O KiM da ne govorim. Nama je potrebno da znamo ko su ljudi koji odlučuju. Za mene ne odlučuje nikakav plenum, nikakva Kominterna, niko iza nekih zidova koga ni ne poznajete. Oni hoće suštinski da nam ukinu demokratiju, da odlučuju neki nepoznati ljudi, da se ništa ne pitaju ni oni koji su na funkcijama, jer plenum je rekao drugačije. Samo još Goli otok da nam organizuju i da završe posao. Ne idu na debate, duele, zato što nemaju odgovore i neće da ih daju. Neka ljudi razmisle i neka donesu odluku. Zato vas ja pozivam da 25. oktobra budemo disciplinovani, odgovorni, da idemo da ih pobedimo. I nemojte da brinete, uopšte ih se nismo uplašili. Mi da krademo nećemo, priznaćemo izborni poraz ukoliko do njega dođe. Tako rade pošteni ljudi, tako rade ljudi kojima je stalo do prava, pravde i države. A ako pobedimo, nikome nećemo dozvoliti da nam pobedu otme, sruši ili preinači - poručio je Vučić.

Pozvao je još jednom ljude da se sklone od nasilnika i da ne reaguju na provokacije.

- Šta biste uradili da vam neko vređa majku i oca? Svaki častan čovek bi ili da im zavrne uvo, lupi šamar. Ja to ne mogu i neću, zato što bih pokazao da sam na istom nivou kao oni. Nikada nisam planuo, nijednu odluku tako nisam doneo. Da jesam mi bismo kroz deset ratova prošli. Zato sam u Nišu govorio, veoma bio ljut i tako reagovao za Šapića. Ti si javni funkcioner, pređi na drugu stranu. Ti to ne smeš da radiš. Kada shvatiš da nemaju politiku, odgovore...

Obilazak manastira Vratna

Kaže da je spavao kod druga iz vojske.

- Stvarno je predivno ovde. Ovo je vrlo važan manastir - kazao je Vučić.

- Manastir Vratna – mesto gde tišina govori. Dođite, pomolite se i udahnite mir ovog blagoslovenog mesta - poručio je Vučić u objavi na Instagramu.

O nasilju u Novom Sadu

- Ljiljana Cvjetković, čuo sam se s njom sinoć. Jedna divna, hrabra žena koja, kad sam razgovarao sa njom, niti je plakala niti se žalila, rekla je: "Ponosna sam što se borimo protiv ovakvih". I nisam mogao da verujem kakva je reakcija bila. Dakle, retki su takvi ljudi, retke su takve žene, ali žene su hrabrije. Ono što je za mene važno, i čini mi se da ljudi vide razliku: umesto da osude, oni nisu u stanju to ni da osude. I mislim da ljudi dobro vide ko i na koji način može da vodi zemlju.

- Sa druge strane, ono što je meni važno, to je da kažem našim pristalicama da ne uzvraćaju na sličan način. Ne znam kako ćemo mi danas stići, jer ja moram da dođem i do Niša, do Kliničkog centra, da obiđem Denisa Stojanovića, koji leži sa teškim povredama glave. Napao ga je neki čovek koji je valjda i počasni konzul Austrije, bog će znati, u Nišu...

- Moja ključna poruka je da i oni koji drugačije misle, oni koji su naši politički protivnici, oni koji nas kritikuju, oni su ljudi. I oni su naše sestre i braća, i mi ne smemo da im uzvraćamo na isti način. I moramo da se ponašamo drugačije, moramo da pokažemo odgovornost, strpljenje, trpeljivost, da pokažemo koliko nam je stalo do mira, do ujedinjenja u Srbiji, jer to posle izbora svakako, ko god pobedio, mora da se dogodi.

"Nemaju odgovornost, nemaju kapacitet za vođenje države"

- Ovo što su sejali mržnju, to što su toliko neodgovorni, to što misle da je važno samo koliko će lajkova da dobiju od svojih pristalica, pokazuje da nemaju odgovornost, da nemaju kapacitet za vođenje države. I taj incident je sinoć, de fakto, izazvao prvi na takozvanoj studentskoj, pošto nije studentska, blokaderskoj listi.

O Srdanoviću

- Ne razumem šta je sa tim čovekom, ne razumem šta je sa tim ljudima. Ne razumem da ne shvataju da država nije neozbiljna stvar, da država nije igračka, da se tu radi o ljudima, rekao je Vučić.