VUČIĆ O OBJAVI VUKADINOVIĆA: Niti je on tad radio istraživanja, niti je sad radio istraživanja

NOVINARKA je tokom razgovora sa Aleksandrom Vučićem u selu Izatovci, pitala o novim istraživanjima javnog mnjenja i različitim procenama podrške listama „Ujedinjena Srbija“ i „Studentska lista“

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Navela je da PolitMarket pokazuje 69 odsto podrške za Ujedinjenu Srbiju naspram 16 odsto za studentsku listu, dok navodno "istraživanje" Đorđa Vukadinovića pokazuje 44 odsto za studentsku listu i 41,7 odsto za Ujedinjenu Srbiju.

"Ozbiljno smo napredovali. Prošlo je bilo 45-35 za njih", rekao je Vučić.

"Prema njegovim istraživanjima?", pitala je novinarka.

"Milice, sine. Niti je on tad radio istraživanja, niti je sad radio istraživanja. Ali nije ni važno. Najviše volim da je tako, da bi ljudi razumeli koliko je ozbiljno i koliko je važno da budu motivisani i da dobro razumeju koliko je značajno da izađu na izbore", rekao je Vučić.

Na pitanje da li ima sopstvena istraživanja, Vučić je rekao da se svakodnevno prate promene u javnom mnjenju i reakcije na političke aktivnosti.

"Pa imamo, mi radimo sad od danas ili sutra, svaki dan. Svaki dan radimo da bismo izmerili sve, svaku izjavu, saopštenje, svako gostovanje i sve drugo, da vidimo pomeranja, da vidimo šta je to što se dešava", rekao je on.

Dodao je da istraživanja rade ljudi profesionalno, ali je istakao da očekuje neizvesnu izbornu utakmicu:

"Rade to ljudi vrlo profesionalno, tako da to je to. Biće svakako teško, neizvesno, i važno je da ljudi budu motivisani i da razumeju da, ako ne budemo motivisani, da posle toga će nam malo šta od države ostati."

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