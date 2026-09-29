Politika

LAŽOMER: Opozicioni profesor Obradović iz Osla drži lekcije Srbiji (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2026. u 11:30

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VLADIMIR Obradović ponovo je izneo svoje optužbe protiv vlasti u Srbiji pred međunarodnom publikom — ovog puta u Oslu.

ЛАЖОМЕР: Опозициони професор Обрадовић из Осла држи лекције Србији (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jutjub Lažomer

Predstavljen kao profesor, govorio je o „zarobljenoj državi“, korupciji i slučaju pruge Novi Sad–Kelebija.

Međutim, Obradović je istovremeno član Predsedništva SSP-a i kandidat opozicione liste na predstojećim izborima. Posle Strazbura i Hirošime, Oslo je zato još jedna međunarodna adresa na kojoj se akademski nastup prepliće sa njegovom političkom ulogom.

Opširnije u videu koji sledi:

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