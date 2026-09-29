LAŽOMER: Opozicioni profesor Obradović iz Osla drži lekcije Srbiji (VIDEO)
VLADIMIR Obradović ponovo je izneo svoje optužbe protiv vlasti u Srbiji pred međunarodnom publikom — ovog puta u Oslu.
Predstavljen kao profesor, govorio je o „zarobljenoj državi“, korupciji i slučaju pruge Novi Sad–Kelebija.
Međutim, Obradović je istovremeno član Predsedništva SSP-a i kandidat opozicione liste na predstojećim izborima. Posle Strazbura i Hirošime, Oslo je zato još jedna međunarodna adresa na kojoj se akademski nastup prepliće sa njegovom političkom ulogom.
Opširnije u videu koji sledi:
Preporučujemo
NOVA KURTIJEVA PODRŠKA BLOKADERIMA: Studenti sigurno pobeđuju
29. 09. 2026. u 08:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)