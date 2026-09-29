UDRUŽENI USTAŠKI NAPAD NA PORODICU VUČIĆ: Margetić i Hubanić besramno ismevali Vučića i njegove roditelje (VIDEO)
Nakon raspevane podrške blokaderima, dvojac srbomrzaca iz Zagreba i Sarajeva ponovo je izveđao roditelje Aleksandra Vučića Najstrašniji napadi na Vučića i njegove roditelje dolaze upravo od onih koji istovremeno otvoreno podržavaju "Studentsku listu" - Domagoja Margetića i Dina Hubanića, koji nastavljaju da se rugaju Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici!
Novi video snimak u kojem hrvatski novinar Domagoj Margetić i Dino Hubanić iz Sarajeva ismevaju prvog na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića i njegove roditelje izazvao je zgroženost većinske Srbije i šire javnosti
U najnovijem video-snimku Margetić najpre peva stihove pesme "Tri poljupca hoću ja", koja se poslednjih dana koristi u kampanji tzv. "Studentske liste", a potom prelazi na komentarisanje Vučića i njegovih roditelja.
Govoreći o Aleksandru Vučiću, Margetić pominje njegovu majku Angelinu i oca Anđelka, koji su se nedavno pojavljivali u medijima, a njihovo javno istupanje komentariše podsmešljivo i uvredljivo.
- Kaže mama Angelina, evo sad su bili mama i tata Vučićevi na televizijama... - govori Margetić, nakon čega iznosi uvredljivu opasku o Vučićevom ocu.
Na njegove komentare Hubanić se nadovezuje uz podsmeh, dodajući ironične opaske o Vučićevim roditeljima.
Margetić potom nastavlja s komentarima na racun Vučićeve majke, dok Hubanić ponovo reaguje podsmešljivo.
Ceo video pogledajte ispod.
Sadržaj snimka dolazi u trenutku sve nasilnije predizborne retorike blokadera u Srbiji, u kojoj se vlast sve žešće kritikuje. I ne samo to. Nastavljaju se i besramni napadi na porodice političkih protivnika.
Umesto političke rasprave o programima i stavovima, u snimku se tako razgovor usmerava na lične uvrede i ismevanje porodice Aleksandra Vučića.
Ovo nije prvi put da Margetić u javnim nastupima iznosi oštre i teške optužbe na račun Aleksandra Vučića. I ranije je objavljivao i iznosio veoma teške tvrdnje o bivšem predsedniku, a sada prvom na listi i nosiocu njegove izborne liste, što je izazvalo oštre reakcije u srpskoj i javnosti regiona.
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