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POTISKIVANJE IZ SVAKE KUĆE, PODRUMA I TUNELA: Brutalni snimci dejstva ruskog "Centra" na dobropoljskom pravcu (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

29. 09. 2026. u 00:00

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OSLOBAĐANjE Novovodjanog u Donjeckoj Narodnoj Republici od strane ruskih snaga stvorilo je uslove za dalje napredovanje u dubinu odbrane Oružanih snaga Ukrajine na dobropoljskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПОТИСКИВАЊЕ ИЗ СВАКЕ КУЋЕ, ПОДРУМА И ТУНЕЛА: Брутални снимци дејства руског Центра на добропољском правцу (ВИДЕО)

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Ministarstvo je ranije u ponedeljak saopštilo da je ovo naselje oslobođeno.

 - Kao rezultat koordinisanog delovanja svih angažovanih jedinica, Novovodjano je u potpunosti oslobođeno od formacija Oružanih snaga Ukrajine, što je omogućilo poboljšanje položaja jedinica grupacije ‘Centar’ na liniji borbenog dodira i stvorilo uslove za dalje napredovanje u dubinu odbrane protivnika na dobropoljskom pravcu specijalne vojne operacije - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

Ministarstvo odbrane takođe je objavilo video-snimak borbenih dejstava pripadnika grupacije „Centar“ tokom oslobađanja naselja. Navodi se da su, pre početka juriša, vojnici izvršili detaljno izviđanje i otkrili položaje protivnika, vatrene tačke i mesta koncentracije ljudstva.

Po otkrivenim ciljevima izvedeni su artiljerijski udari i napadi udarnim dronovima, čime je oslabljena odbrana protivnika i stvorena mogućnost za napredovanje jurišnih grupa. Veliki broj udara dronovima izveden je po antenama-repetitorima za bespilotne letelice, usled čega je protivnik ostao bez stabilne veze i sistema upravljanja bespilotnim letelicama.

 - Tokom aktivnih ofanzivnih dejstava, pripadnici malih jurišnih grupa sukcesivno su potiskivali protivnika iz kuća, podruma i utvrđenih položaja. Posade bespilotnih sistema nastavile su da vrše izviđanje i koriguju vatru, pružajući jurišnim jedinicama podršku iz vazduha - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

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