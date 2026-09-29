OSLOBAĐANjE Novovodjanog u Donjeckoj Narodnoj Republici od strane ruskih snaga stvorilo je uslove za dalje napredovanje u dubinu odbrane Oružanih snaga Ukrajine na dobropoljskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Ministarstvo je ranije u ponedeljak saopštilo da je ovo naselje oslobođeno.

- Kao rezultat koordinisanog delovanja svih angažovanih jedinica, Novovodjano je u potpunosti oslobođeno od formacija Oružanih snaga Ukrajine, što je omogućilo poboljšanje položaja jedinica grupacije ‘Centar’ na liniji borbenog dodira i stvorilo uslove za dalje napredovanje u dubinu odbrane protivnika na dobropoljskom pravcu specijalne vojne operacije - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane takođe je objavilo video-snimak borbenih dejstava pripadnika grupacije „Centar“ tokom oslobađanja naselja. Navodi se da su, pre početka juriša, vojnici izvršili detaljno izviđanje i otkrili položaje protivnika, vatrene tačke i mesta koncentracije ljudstva.

Po otkrivenim ciljevima izvedeni su artiljerijski udari i napadi udarnim dronovima, čime je oslabljena odbrana protivnika i stvorena mogućnost za napredovanje jurišnih grupa. Veliki broj udara dronovima izveden je po antenama-repetitorima za bespilotne letelice, usled čega je protivnik ostao bez stabilne veze i sistema upravljanja bespilotnim letelicama.

- Tokom aktivnih ofanzivnih dejstava, pripadnici malih jurišnih grupa sukcesivno su potiskivali protivnika iz kuća, podruma i utvrđenih položaja. Posade bespilotnih sistema nastavile su da vrše izviđanje i koriguju vatru, pružajući jurišnim jedinicama podršku iz vazduha - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje