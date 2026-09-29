Teniser nije mogao više da ćuti: Nudili mu nekoliko hiljada evra da izgubi...

Dramatične scene iza kulisa profesionalnog sporta konačno su isplivale na površinu!

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Danski teniser August Holmgren podigao je ogromnu prašinu u javnosti nakon što je rešio da prekine zavet ćutanja i do detalja ogoli jezivu ponudu koju je dobio.

Sve je počelo naizgled potpuno bezazleno. Anonimna osoba kontaktirala je tenisera sa predlogom da mu postane menadžer.

Međutim, kada je usledilo odlučno "NE", razgovor je dobio potpuno drugačiji, mračan tok koji niko nije mogao da predvidi!

Ucenjivači su odmah prešli na stvar i ponudili mu brdo novca – nekoliko hiljada evra!

Uslov? Morao je namerno da izgubi samo jedan, prvi gem u meču. I dok bi mnogi poklekli pred lakom zaradom, ovaj sportista je pokazao čelični karakter i odmah odbacio sramnu ponudu.

Ipak, ono što je usledilo nakon ovog priznanja otvara oči svima. Teniser je javno ukazao na jezivu istinu: mnoge njegove kolege sa nižih rang lista bukvalno preživljavaju, te nakon plaćenih troškova turnira ostanu sa jedva dvadesetak dolara na računu!

Upravo zbog toga, ovakve "prljave" ponude postaju njihovo najveće i najopasnije iskušenje.

Međunarodna agencija za integritet tenisa već je pokrenula hitne protokole, a javnost sa nestrpljenjem čeka da vidi – ko je sledeći ko će progovoriti o mafiji koja kroji rezultate iz senke?



