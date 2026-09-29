Fudbalski sudija (30) pronađen mrtav, iza sebe ostavio troje dece

Policija istražuje okolnosti njegove smrti

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Velika tragedija potresla je fudbal u Moldaviji, gde je u 30. godini preminuo fudbalski arbitar Georg Moldovan.

Moldovan, koji je godinama bio deo sudijske organizacije u Moldaviji, pronađen je mrtav u Orhejskom okrugu. Prema preliminarnim informacijama policije, sumnja se da je izvršio samoubistvo vatrenim oružjem koje je posedovao legalno. Istraga o svim okolnostima tragedije je u toku.

Moldovan je bio aktivan sudija i delio je pravdu na utakmicama prvog i drugog ranga moldavskog fudbala. Nastupao je i u ulozi glavnog arbitra i kao član sudijske ekipe, a ove godine učestvovao je i na pripremnom kampu namenjenom sudijama i pomoćnim sudijama Lige 1.

Posebno potresna činjenica jeste da je iza sebe ostavio troje dece.

Prema informacijama koje su objavili moldavski mediji, Moldovan se nalazio u procesu razvoda od supruge. Neposredno pre tragedije objavio je video-poruke na društvenim mrežama u kojima je govorio o problemima u porodici i svom emotivnom stanju. U njima je izneo i niz tvrdnji o odnosu sa suprugom. Te navode policija tek treba da proveri u okviru istrage.

Policija je saopštila da su između supružnika postojale porodične nesuglasice i da su bili u procesu razvoda. Prema preliminarnim podacima, Moldovan je došao na adresu na kojoj je živela njegova supruga, nakon čega je došlo do tragedije.

Istraga je u toku, a nadležni organi pokušavaju da utvrde sve okolnosti koje su prethodile smrti 30-godišnjeg fudbalskog arbitra.