Svet

LAVROV BRUTALNO OTVOREN: Nemam nikakve sumnje – Evropa ratuje protiv Rusije (VIDEO)

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 13:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EVROPSKE zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

ЛАВРОВ БРУТАЛНО ОТВОРЕН: Немам никакве сумње – Европа ратује против Русије (ВИДЕО)

foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Britanski novinar je pitao ministra da li Rusija vodi „hibridni tajni rat protiv evropskih zemalja“.

- Da li mislite na to kada uništavamo dronove i rakete koje Britanija i kontinentalna Evropa isporučuju Ukrajini, a onda oni pucaju na nas? Da li na to mislite? - upitao je Lavrov, na šta je novinar potvrdno odgovorio.

Pa, ako priznajete da oni pucaju iz vašeg oružja na nas, a mi ih obaramo – nazovite to kako god želite, uzvratio je diplomata.

- Ali, nemam nikakve sumnje da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas. O tome govorimo već dugo - naglasio je Lavrov.

U vezi sa optužbama protiv Moskve da „koristi grubu silu“, Lavrov je preporučio da Zapad ispita sopstvene postupke, posebno svoje postupke u Venecueli i diverziju protiv gasovoda „Severni tok“.

O ruskoj vojnoj doktrini

Lavrov je takođe pozvao na pažljivo proučavanje ruske vojne doktrine, komentarišući predlog Poljske da se proizvodnja raketa „patriot“ locira na njenoj teritoriji.

- Imamo vojnu doktrinu o ovom pitanju, koju je predsednik (Ruske Federacije Vladimir Putin) više puta pominjao. Pozivam vas da pažljivo proučite relevantni odeljak ovog ključnog dokumenta - naglasio je ministar.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Ugašena Petrohemija u Pančevu
Društvo

0 0

Ugašena Petrohemija u Pančevu

PANČEVO je proteklog vikenda ušlo u fazu tišine koja najavljuje veliku tehnološku modernizaciju jer je u subotu, 26. septembra, zvanično je zaustavljena proizvodnja u HIP Petrohemiji, čime je označen start ambicioznog i logistički izuzetno složenog kapitalnog remonta.

28. 09. 2026. u 22:32 >> 23:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZLOG JE UVEK BIO ISTI: Naša pevačica se razvodila 12 puta - Čim krene zvocanje kažem ćao, doviđenja!

RAZLOG JE UVEK BIO ISTI: Naša pevačica se razvodila 12 puta - "Čim krene zvocanje kažem ćao, doviđenja!"