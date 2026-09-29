EVROPSKE zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

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Britanski novinar je pitao ministra da li Rusija vodi „hibridni tajni rat protiv evropskih zemalja“.

- Da li mislite na to kada uništavamo dronove i rakete koje Britanija i kontinentalna Evropa isporučuju Ukrajini, a onda oni pucaju na nas? Da li na to mislite? - upitao je Lavrov, na šta je novinar potvrdno odgovorio.

Pa, ako priznajete da oni pucaju iz vašeg oružja na nas, a mi ih obaramo – nazovite to kako god želite, uzvratio je diplomata.

- Ali, nemam nikakve sumnje da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas. O tome govorimo već dugo - naglasio je Lavrov.

U vezi sa optužbama protiv Moskve da „koristi grubu silu“, Lavrov je preporučio da Zapad ispita sopstvene postupke, posebno svoje postupke u Venecueli i diverziju protiv gasovoda „Severni tok“.

O ruskoj vojnoj doktrini

Lavrov je takođe pozvao na pažljivo proučavanje ruske vojne doktrine, komentarišući predlog Poljske da se proizvodnja raketa „patriot“ locira na njenoj teritoriji.

- Imamo vojnu doktrinu o ovom pitanju, koju je predsednik (Ruske Federacije Vladimir Putin) više puta pominjao. Pozivam vas da pažljivo proučite relevantni odeljak ovog ključnog dokumenta - naglasio je ministar.

(Sputnjik)

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