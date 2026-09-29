LAVROV BRUTALNO OTVOREN: Nemam nikakve sumnje – Evropa ratuje protiv Rusije (VIDEO)
EVROPSKE zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.
Britanski novinar je pitao ministra da li Rusija vodi „hibridni tajni rat protiv evropskih zemalja“.
- Da li mislite na to kada uništavamo dronove i rakete koje Britanija i kontinentalna Evropa isporučuju Ukrajini, a onda oni pucaju na nas? Da li na to mislite? - upitao je Lavrov, na šta je novinar potvrdno odgovorio.
Pa, ako priznajete da oni pucaju iz vašeg oružja na nas, a mi ih obaramo – nazovite to kako god želite, uzvratio je diplomata.
- Ali, nemam nikakve sumnje da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas. O tome govorimo već dugo - naglasio je Lavrov.
U vezi sa optužbama protiv Moskve da „koristi grubu silu“, Lavrov je preporučio da Zapad ispita sopstvene postupke, posebno svoje postupke u Venecueli i diverziju protiv gasovoda „Severni tok“.
O ruskoj vojnoj doktrini
Lavrov je takođe pozvao na pažljivo proučavanje ruske vojne doktrine, komentarišući predlog Poljske da se proizvodnja raketa „patriot“ locira na njenoj teritoriji.
- Imamo vojnu doktrinu o ovom pitanju, koju je predsednik (Ruske Federacije Vladimir Putin) više puta pominjao. Pozivam vas da pažljivo proučite relevantni odeljak ovog ključnog dokumenta - naglasio je ministar.
(Sputnjik)
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