KREMLJ ČESTITAO HEROJIMA: Putin izdvojio hrabrost ove dve jedinice na ukrajinskom frontu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin odao je priznanje za hrabrost i herojstvo dvema jedinicama Oružanih snaga Rusije. Čestitke su objavljene na sajtu Kremlja.
Reč je o komandi i ljudstvu 92. zasebne gardijske radiotehničke brigade (za posebne namene) i 318. zasebnog gardijskog radiotehničkog puka (za posebne namene). Ove jedinice su dobile nove počasne nazive.
„Ovo je velika čast i priznanje za vaša posebna dostignuća, masovno herojstvo i hrabrost, kao i za čvrstinu i odvažnost pokazane u odbrani otadžbine i nacionalnih interesa Rusije”, rekao je Putin.
Šef države je takođe izrazio uverenje da će odlučne akcije ruske vojske tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini nastaviti da služe kao primer vršenja vojne dužnosti, hrabrosti, posvećenosti i visokog profesionalizma, te da će osigurati bezbednost i miran život građana Rusije.
Prethodno je admiral Viktor Lina, komandant Tihookeanske flote, rekao Putinu da se mornari ugledaju na njega. Konkretno, govorio je o fizičkoj spremnosti pripadnika vojske.
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