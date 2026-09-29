Politika

"NISU NIKAKAV OBJEKTIVNI POSMATRAČ" Vučić o organizaciji "Crta"

В.Н.

29. 09. 2026. u 09:45

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uključio se uživo u program Informera i poručio da će, kako je naveo, biti učinjeno sve da se zaštiti izborna volja građana. On je govorio i o CRTI, iznoseći niz optužbi na račun te organizacije.

НИСУ НИКАКАВ ОБЈЕКТИВНИ ПОСМАТРАЧ Вучић о организацији Црта

Foto: Printskrin Informer TV

- Dosta je bilo toga kako će neko da izlazi ovde ili onde. Mi ćemo biti spremni da zaštitimo biračku volju. Priznaćemo izborni poraz, ali nećemo dozvoliti da neko krade džakove i listiće. Mi smo uvereni u našu pobedu i želimo da to pokažemo. Samo želimo da ta izborna volja bude sačuvana.

Svi znaju da CRTA nije nikakav objektivni posmatrač, da je pod palicom zapadnih službi. Oni su aktivni učesnici obojene revolucije, obuka i učesnici u priči o izmišljenom zvučnom topu - rekao je Vučić.

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