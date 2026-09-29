RAZGOVARAĆU S GLIŠIĆEM: Vučić najavio obnavljanje škole u Malom Izvoru

PRVI na listi i nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je danas da će razgovarati sa ministrom za javna ulaganja u tehničkom mandatu, Darkom Glišićem, da li može da se rekonstruiše škola u Malom Izvoru kod Boljevca, koja ima puno đaka.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je tokom posete Podgorcu, na konstataciju jednog građanina da je škola u Malom Izvoru puna đaka, ali da je u lošem stanju, rekao da je najbolji argument za rekonstrukciju te škole to što ima đaka.

- Svratiću danas da vidim. Srećan sam, to vam je najbolji argument ako je u Malom Izvoru škola puna đaka, a loša. Razgovaraću sa Darkom danas - istakao je Vučić.

Na pitanje jedne građanke, majke petoro dece čiji je suprug preminuo i čija kuća je u lošem stanju, da li može država nekako da joj pomogne, Vučić je rekao da je država već pomogla tako što joj daje socijalnu pomoć i podršku.

- Pomogla vam je država time što vam daje tu socijalnu pomoć i podršku, 20.000 svakog meseca. To je socijalna pomoć, to nije plata. Zato nije dobro to što ne cenite to što vam neko pomaže, a nema obavezu da vam pomogne. Država vam pomaže, i država vam svakog meseca to daje - naglasio je Vučić.

Dodao je da će dati sve od sebe da joj pomogne u potrazi za poslom, kao i da će se postarati da država pomogne oko rekonstrukcije kuće.

- Daću sve od sebe da vam pomognemo da pronađete posao, jer morate da imate prednost i prioritet. Sa druge strane, i u međuvremenu ću se postarati da vam dodatno pomognemo, makar za kuću, da vam izgleda bolje i drugačije. Ja ću da razgovaram sa njima i videćete, već u narednih nekoliko dana ćete da imate podršku i pomoć - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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