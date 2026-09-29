Politika

SRDANOVIĆ KAŽE DA JE VUČIĆ POLITIČKI POKOJNIK: Narod Srbije, ipak misli drugačije (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2026. u 10:38

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ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenim mrežama novom pbjavom nakon obilaska radova na putu Brestovac-Selište, gde je govorio i svojim političkim protivnicima.

СРДАНОВИЋ КАЖЕ ДА ЈЕ ВУЧИЋ ПОЛИТИЧКИ ПОКОЈНИК: Народ Србије, ипак мисли другачије (ВИДЕО)

Foto: printskrin instagram avucic

- Srdanović kaže da sam politički pokojnik. Nisam siguran da svi ljudi tako misle…

P.S. Nego, što bežite od debate? „Pokojnici ne mogu da vam naude.“ - naveo je Vučić u opisu videa.

Tokom njegovog obraćanja medijima mnogi ljudi su zaustavljali automobile kako bi pozdravili Vučića i pružili mu podršku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

To je samo još jedan od dokaza da su tvrdnje blokadera i poruke mrže upućene Vučiću na konto toga da je "politički pokojnik" čista farsa i ništa drugo.

- Stali ljudi, zagušili soabraćaj... Rekao sam ja mečka Božana igra i to je to - rekao je Vučić kroz smeh.

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