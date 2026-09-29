"ĆE NAUČIM VLAŠKI!" Vučić podelio zanimljiv snimak iz Podgorca (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi video na društvenim mrežama koji je nastao tokom njegove posete Podgorcu kod Boljevca.

Foto: Printskrin/TV informer

- Počeo sam da učim vlaški na vreme. Do večeras ću valjda bar nešto znati, da se ne obrukam kad me nešto pitaju - naveo je Vučić u opisu videa.

Tokom obraćanja meštanima Podgorca Vučić je rekao kako je oduševljen prirodom "srca vlaškog kraja".

- Ovo srce Srbije je toliko lepo da bih rekao i da je čudesno... Naučio sam na vlaškom kako se kaže 'dobor veče', šta da se radi - rekao je on kroz smeh.

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