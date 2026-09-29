"MONSTRUOZNO, NELJUDSKI I PROSTAČKI..." Brnabić o najstaršnijim napadima na Vučića i njegovu porodicu
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić, oglasila se n društvenim mrežama povodom nezapamćenje kampanje usmerene protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice, koja dolazi iz Hrvatske.
- Još jednom, po ne znam koji put ponavljaju se monstruozni, neljudski i prostački napadi na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Ono što ti ljudi - njegova majka, njegov otac i on moraju da trpe iz dana u dan, nikada nijedna porodica na svetu ne bi smela da trpi i kroz to da prolazi. Ovi napadi dolaze iz Hrvatske, od ljudi koji otvoreno podržavaju Studentsku listu. Ti isti ljudi, iz Hrvatske, pozivaju na građanske sukobe u Srbiji ukoliko Studentska lista izgubi na izborima i poručuju svima nama u Srbiji da u Beogradu ima dovoljno bandera da nas sve povešaju. Ponoviću: porodica Aleksandra Vučića brani sve porodice u Srbiji, jer ovako bi se oni odnosili prema svakoj porodici ukoliko bi došli na vlast. Puna podrška porodici Vučić, i ogromna zahvalnost za njihovu borbu. Svi mi, zajedno, moramo, na izborima 25. oktobra, odbraniti Srbiju od ovoga i ovakvih - navela je Brnabić na Iksu.
BONUS VIDEO: Pogledajte kako rektorka guta knedle dok je Brnabić suočava sa argumentima
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