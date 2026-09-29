"BEŽI I SKLONI SE, PAMETNIJI POPUŠTA" Vučić o sukobu Šapića sa blokaderima: Nije sporno da je provokacija u pitanju, ali...

ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom obilaska radova na putu Brestovac-Selište, govorio i aktuelnoj situaciji gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i njegovom sukobu sa blokaderima.

Foto: Tanjug/Grad Beograd

- Čuo sam se sa Aleksandrom Šapićem, on mi je rekao svoju verziju događaja. Ja ću da vas podsetim, ja sam u Nišu kada je donošena doluka da budem prvi na listi, jasno i nedvosmisleno rekao svima bežite i sklanjajte se od incidenata. Kad vidim da neko kaže da je žena napadnuta, za mene je to najstrašnije. On kaže da tu žene nije ni bilo, već da je to njegov sukob, da je bio napadnut od strane njenog supruga. Meni je važno da su organi uradili svoj posao, priveli Šapića, na njegov zahtev je izvršen alko i narko-test, on je zadržan do pola šest jutros, ispitivan. Ako mene pitate ne postoji opravdanje za Šapića za to što je uradio. On je morao da se skloni, kada ih je video, a zna šta su sve radili protiv njega, trebao je da pređe na drugu stranu ulice kada ih je video i zna ko su i šta su. Jel stvarno mislite da se plašim ili da mi može da uradi Dragomir Anđelković, Jovo Bakić ili Kokanovića ili neki. Ne, mogao bih svu trojicu da nosim. A zašto nikada nisam pristao da odgovaram na njihove siledžijske poruke? Ti Aleksandre kao javni funkcioner ne smeš sebi da dozvoliš, ne pričam o krivično-pravnoj odgovornosti. Ne smeš da kad vidiš da te enko provocira da se ne skloniš. Samo ne smeš da učestvuješ u tome... I za to odgovornost leži isključivo na Šapiću. Što se ovih drugih tiče jasno je da će to da rade i jasno da je reč opartijskim aktivistima, ova Manojlovićeva stranka. Nije sporno da je provokacija u pitanju, ali ti ne smeš da odgovaraš. Sad će oni krivično-pravno jedni druge da gone, nadležni neka rade svoj posao, ali tako nešto ne sme da se dogodi. Neću da okrećem na temu zašto Srdanović ne odgovara za nasilje, ne - kaže Vučić i dodaje:

- Mi moramo od sebe da pođemo. Ako sam vam rekao 100 puta, ajde bre više... ugrizi se za jezik, skloni se. Apsolutni sam protivnik nasilja, to su oni uveli u poltiiku, mi u tome ne smemo da učestvujemo - navodi Vučić i dodaje:

- I zato sam i rekao na kome leži odgovornost i to sam prvo rekao njemu. Beži i skloni se, pametiniji popušta... To sam rekao i Šapiću, on se saglasio sa tim. Jutro je pametnije od večeri, šta da radite, to je život.

Dodao je i to da je Šapić saglasan sa onim što mu je Vučić rekao.

Podsećamo, nakon što je Pokret Kreni-Promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom.

Prema navodima Pokreta Kreni-Promeni, incident se dogodio u ponedeljak veče dok je Mićićeva bila sa suprugom, a posle verbalne rasprave došlo je i do fizičkog kontakta.

Mićićeva je za opozicione medije izjavila da ju je Šapić udario i povredio joj nos.

Kako prenosi Blic, Šapić je odbacio tvrdnje da je udario odbornicu Mićić i naveo da je došlo do koškanja sa njenim suprugom, kao i da je odbornicu Pokreta Kreni-Promeni odgurnuo kako bi se odbranio od njenog supruga.



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