RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Evropski šampion ubijen u Ukrajini

TUGA!

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Zvaničnu potvrdu o njegovoj smrti objavio je Komitet za fizičku kulturu i sport Sankt Peterburga na ruskoj društvenoj mreži „VKontakte“, a vest su potvrdile i ukrajinske odbrambene snage preko agencije UNIAN. Prema dostupnim izveštajima, Gaglojev je nastradao 26. septembra 2026. godine.

Soslan Gaglojev je rođen 20. maja 1989. godine, a tokom dugogodišnje takmičarske karijere predstavljao je Vladikavkaz u Severnoj Osetiji. Važio je za jednog od najperspektivnijih teškaša svoje generacije, što je potvrdio i nizom rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Njegov sportski uspon počeo je 2007. godine kada je postao kadetski prvak Rusije. Već naredne, 2008. godine, Gaglojev ostvaruje uspeh karijere osvajanjem titule juniorskog šampiona Evrope.

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Na Svetskom juniorskom prvenstvu 2009. godine zauzeo je četvrto mesto u ukupnom plasmanu, uz osvojenu bronzanu medalju u disciplini izbačaj. Iste godine, na kontinentalnom šampionatu za juniore, okitio se srebrom i bronzom u disciplini trzaj. Uspešan niz nastavio je i u seniorskoj konkurenciji, osvajajući državne medalje na prvenstvima Rusije za takmičare do 24 godine (2011. i 2012. godine).

Nakon povlačenja sa profesionalnih borilišta, Gaglojev se posvetio pedagoškom radu. Preselio se u Sankt Peterburg gde je godinama radio kao uspešan trener dizača tegova u Školi olimpijskih rezervi.

Ipak, dugogodišnji rad sa mladim sportskim talentima i mirnodopski život zamenio je odlaskom na ratište, gde je kao dobrovoljac ruske vojske proveo svoje poslednje dane. Detalji o tačnoj lokaciji i okolnostima njegove pogibije za sada nisu zvanično saopšteni.

