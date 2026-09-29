RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Evropski šampion ubijen u Ukrajini
TUGA!
Zvaničnu potvrdu o njegovoj smrti objavio je Komitet za fizičku kulturu i sport Sankt Peterburga na ruskoj društvenoj mreži „VKontakte“, a vest su potvrdile i ukrajinske odbrambene snage preko agencije UNIAN. Prema dostupnim izveštajima, Gaglojev je nastradao 26. septembra 2026. godine.
Soslan Gaglojev je rođen 20. maja 1989. godine, a tokom dugogodišnje takmičarske karijere predstavljao je Vladikavkaz u Severnoj Osetiji. Važio je za jednog od najperspektivnijih teškaša svoje generacije, što je potvrdio i nizom rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Njegov sportski uspon počeo je 2007. godine kada je postao kadetski prvak Rusije. Već naredne, 2008. godine, Gaglojev ostvaruje uspeh karijere osvajanjem titule juniorskog šampiona Evrope.
Na Svetskom juniorskom prvenstvu 2009. godine zauzeo je četvrto mesto u ukupnom plasmanu, uz osvojenu bronzanu medalju u disciplini izbačaj. Iste godine, na kontinentalnom šampionatu za juniore, okitio se srebrom i bronzom u disciplini trzaj. Uspešan niz nastavio je i u seniorskoj konkurenciji, osvajajući državne medalje na prvenstvima Rusije za takmičare do 24 godine (2011. i 2012. godine).
Nakon povlačenja sa profesionalnih borilišta, Gaglojev se posvetio pedagoškom radu. Preselio se u Sankt Peterburg gde je godinama radio kao uspešan trener dizača tegova u Školi olimpijskih rezervi.
Ipak, dugogodišnji rad sa mladim sportskim talentima i mirnodopski život zamenio je odlaskom na ratište, gde je kao dobrovoljac ruske vojske proveo svoje poslednje dane. Detalji o tačnoj lokaciji i okolnostima njegove pogibije za sada nisu zvanično saopšteni.
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