NOVA RAMPA AMERIKE: SAD uvele zabranu uvoza određenih proizvoda iz Kanade

SJEDINjENE Američke Države su danas uvele zabranu uvoza pojedinih proizvoda iz Kanade, uključujući alkohol, mlečne proizvode i motocikle, čime je trgovinski spor između dve susedne zemlje dodatno produbljen.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Zabrana koja stupa na snagu danas obuhvata kanadski izvoz alkoholnih pića u SAD vredan gotovo milijardu kanadskih dolara, odnosno oko 710 miliona američkih dolara godišnje, kao i proizvode od surutke koji se koriste u proizvodnji proteinskih preparata, prenosi BBC.

Novim merama će biti pogođen i izvoz motocikala iz Kanade u Sjedinjene Američke Države, ali je njegov obim znatno manji.

Kanada je prošle godine u SAD izvezla oko 5.000 motocikala vrednih približno 120 miliona kanadskih dolara.

Približno 93 odsto kanadskog izvoza alkoholnih pića u 2025. godini bilo je namenjeno američkom tržištu, tako da bi posledice za ovu industriju mogle da budu značajne.

Kanadski premijer Mark Karni ranije ovog meseca rekao je da su zabrane relativno ograničene u poređenju sa drugim trgovinskim merama SAD prema Kanadi, ali je priznao da će pogoditi pojedine kompanije i sektore.

Nove zabrane dolaze nakon što su SAD u avgustu uvele carine od 50 odsto na kanadsku robu vrednu oko 20 milijardi dolara, na šta je Kanada početkom septembra odgovorila kontracarinama.

Trgovinski pregovori Vašingtona i Otave trenutno su zamrznuti, a američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir rekao je prošle nedelje da administracija predsednika Trampa ne žuri kada je reč o novom trgovinskom dogovoru sa Kanadom.

(Tanjug)