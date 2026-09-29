"Protiv Zvezde nismo izlazili iz peterca, zvao me Partizan, ali kada je stigao poziv..."

Imao je samo jednu želju kada je u pitanju prelazak u drugi klub

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Davor Matić, nekadašnji fudbaler Dinama iz Zagreba, u opširnom razgovoru za „Sportske novosti“ prisetio se neobične karijere koja je počela u Šibeniku, nastavila se u Dinamu, a završila već u 31. godini. Posebno mesto u njegovoj priči imaju Partizan i Crvena zvezda.

Matić je u Dinamo stigao 1986. godine, kao 26-godišnji štoper Šibenika. Pre toga je već privukao pažnju nekoliko velikih klubova tadašnje Jugoslavije.

- Bio sam među najboljim igračima Šibenika, igrao sam i za amatersku reprezentaciju tadašnje države i bio kapiten te ekipe. Stigle su prvoligaške ponude. Zvali su me, između ostalih, Hajduk i beogradski Partizan, ali kada se Ćiro javio, više nije bilo dileme. Dinamo je bio moj izbor - ispričao je Matić.

Iako je u Zagreb stigao kao centralni defanzivac, čuveni Miroslav Ćiro Blažević ubrzo mu je promenio poziciju. Matić je postao zadnji vezni, a u Dinamu je delio svlačionicu sa brojnim velikim imenima jugoslovenskog fudbala. Među njima su bili Zvonimir Boban, Marko Mlinarić, a jedno vreme i Robert Prosinečki.

Doživeo je težak prelom obe potkolenice na utakmici protiv Vojvodine 1988. Oporavak je trajao više od pola godine, a na teren se vratio u novembru 1989. godine.

Prvi veliki meč posle povratka bio je upravo protiv Crvene zvezde u Beogradu. Završen 0:0, a nakon izvođenja jedanaesteraca Dinamo je slavio sa 3:2. Matić je odigrao svih 90 minuta i bio jedan od izvođača penala.

- Teško je opisati šta smo mi tada preživeli i kako nismo primili gol. Zvezda se strahovito napromašivala. Nismo izlazili ne iz šesnaesterca, nego iz peterca - prisetio se Matić.

Matić je posle tog meča još više osećao posledice teške povrede. Kost nije idealno zarasla, noga ga je mučila i u leto 1990. godine, u 31. godini, završio je igračku karijeru.

Zanimljivo je i da se u razgovoru osvrnuo na igrača sa kojim je delio Dinamovu svlačionicu, a koji je kasnije postao jedno od velikih imena Crvene zvezde – Milivoja Bračuna.

Matić je Bračuna uvrstio u svoju idealnu postavu Dinama, na poziciju zadnjeg veznog. Bračun je, inače, posle Dinama zaista prešao u Crvenu zvezdu. U Beogradu je proveo dve godine, a upravo su ga čelnici crveno-belih konsultovali prilikom dolaska Roberta Prosinečkog iz Zagreba. Bračun je tada, prema sopstvenom kasnijem svedočenju, imao veoma pozitivno mišljenje o svom nekadašnjem saigraču.