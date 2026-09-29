"Kada sam čula da mi navijači Zvezde skandiraju ime na Marakani, nisam mogla da ustanem"

Sećanje čuvene odbojkašice na vreme provedeno u Zvezdi

Foto: Instagram/sladjanaeric1

Nekadašnja trofejna odbojkašica Crvene zvezde, Slađana Erić (44), doživela je čast kojom retko ko u svetu sporta može da se pohvali – da joj krcata "Marakana" i čuveni Zvezdin "sever" u jedan glas skandiraju ime i prezime.

To se svojevremeno dogodilo na fudbalskoj utakmici protiv Mladosti iz Lučana, meču koji je direktno odlučivao o tituli prvaka države, u danu kada su i odbojkašice crveno-belih slavile svoj šampionski pehar.

U razgovoru za "Glas Srpske", Slađana se prisetila tog neverovatnog trenutka, priznavši da u prvi mah nije ni bila svesna šta se dešava na tribinama.

- Da, da. Jeste. Dvogledom su me pronašli. Tada je bilo bitno da Partizan negde odigra nerešeno ili izgubi, a Zvezda je igrala sa Lučanima i ta utakmica je odlučivala ko će osvojiti titulu. Bio je napet meč i došlo je puno "delija". Sever je bio pun, zapad je takođe bio pun. Mi smo tada osvojile, ne znam koja mi je to bila titula, mislim da je bila moja prva, a Zvezdina 21. Sedela sam sa Gagom Ilić, Majom Mratinković... Sedele smo i gledale utakmicu. Drugarica iz srednje škole, Bilja, gleda me i kaže: "Je l' ti čuješ?". Rekoh: "Pusti me da gledam utakmicu". Ona kaže: "Slaki, skandiraju tvoje ime". Rekoh: "Ko mi skandira ime?!" - evocirala je uspomene Erićeva.

Kada je shvatila da hiljade navijača na stadionu "Rajko Mitić" skandiraju upravo njoj, usledio je šok i emocija koju pamti za ceo život.

- Nisam mogla da ustanem. Taj osećaj… Noge su mi se tresle dok sam pokušavala da ustanem i da im mahnem. Ne znam da li je ikada ikome skandirano ime na "Marakani", a da nije fudbaler. Retki su to doživeli, takve ovacije i takvu ljubav od "delija" kao ja. Meni je čak duž cele sale na "Marakani" bila ispisana poruka: "Slađo, mi te volimo – Delije, Sever", i veliko srce sa brojem jedan - prisetila se nekadašnja srpska reprezentativka.

Posebno je zanimljivo to što Slađana nije potekla iz Beograda, ali je svojom borbenošću kupila srca najvatrenijih pristalica kluba iz Ljutice Bogdana.

- Svi su se tada pitali: "Zašto ja?". Nisam bila "Zvezdino dete". Došla sam iz Bijeljine, videli su me na "Majskim danima odbojke" ljudi iz Zvezde, nisam rođena u Beogradu. Možda je razlog bio neka moja energija, to moje "nefoliranje", ta obostrana ljubav. Mislim da je to zbog tog spontanog, prirodnog odnosa... - zaključila je Slađana Erić.