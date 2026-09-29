DUDIĆ OTVORIO DUŠU O SUKOBU SA LALATOVIĆEM: Zvali su me u policiju, ali nisam hteo...
Podsetimo, incident se desio prošle godine
Trener kragujevačkog Radničkog 1923, Feđa Dudić, otkrio je do sada nepoznate detalje incidenta sa kolegom Nenadom Lalatovićem, naglasivši da je zbog tog događaja bio pozvan u policiju, ali da je odlučio da odbaci sve optužbe.
Gostujući u podkastu "SportCast", bosanskohercegovački stručnjak govorio je o svom odnosu sa trenerima u Super ligi Srbije, a posebno se osvrnuo na buran duel sa temperamentnim srpskim strategom.
Kako je Dudić naveo, čitav slučaj je dobio i zvaničnu notu kada su reagovali nadležni organi.
– Bio je to događaj koji je snimljen, reagovala je i policija. Posle dvadesetak ili trideset dana dobio sam poziv u klub iz Policijske uprave Kragujevac da dam izjavu, jer je sve otišlo na taj nivo. Otišao sam sa klupskim sekretarom i rekao sam da povlačim sve tužbe, da mi ništa ne treba. Rekao sam da ga razumem, da je sve to bilo u žaru borbe i da jednostavno shvatam da je on takav čovek. Desilo se na terenu i završilo se tamo – istakao je Dudić.
Šef stručnog štaba Kragujevčana naglasio je da ni u jednom trenutku nije želeo da incident podigne na viši nivo niti da zloupotrebi situaciju.
– Nismo se videli posle toga, ali neko bi verovatno na mom mestu to iskoristio i udario i na nacionalnu osnovu i na sve, ali ja nisam takav. Jednostavno, nisam mu ništa zamerio. Ja ga i dalje cenim i poštujem, on radi na taj način. Svi mi imamo neki svoj profil – ili nas prihvatiš ili ne. Sećam se kad je dolazio u banjalučki Borac, poželeo sam mu dobrodošlicu u Premijer ligu BiH, pa mi je zbog toga svega bilo malo teško, ali to je fudbal – poručio je Dudić.
Strateg Radničkog je zaključio da gaji izuzetno poštovanje prema svim kolegama koji rade u elitnom rangu srpskog fudbala i da se tenzije u javnosti često veštački pumpaju.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZMAJEVI PRELETELI BUKUREŠT! Bosna i Hercegovina ponizila Rumune! (VIDEO)
28. 09. 2026. u 22:41
Italija razbila Tursku u Ligi nacija: Montela poklekao pred svojima, navijači izviždali fudbalere (VIDEO)
28. 09. 2026. u 22:37 >> 22:37
Paunović je imao šta da vidi: Selektor Srbije bodrio "orliće" u Novom Sadu
28. 09. 2026. u 22:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)