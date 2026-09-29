DUDIĆ OTVORIO DUŠU O SUKOBU SA LALATOVIĆEM: Zvali su me u policiju, ali nisam hteo...

Podsetimo, incident se desio prošle godine

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Trener kragujevačkog Radničkog 1923, Feđa Dudić, otkrio je do sada nepoznate detalje incidenta sa kolegom Nenadom Lalatovićem, naglasivši da je zbog tog događaja bio pozvan u policiju, ali da je odlučio da odbaci sve optužbe.

Gostujući u podkastu "SportCast", bosanskohercegovački stručnjak govorio je o svom odnosu sa trenerima u Super ligi Srbije, a posebno se osvrnuo na buran duel sa temperamentnim srpskim strategom.

Kako je Dudić naveo, čitav slučaj je dobio i zvaničnu notu kada su reagovali nadležni organi.

– Bio je to događaj koji je snimljen, reagovala je i policija. Posle dvadesetak ili trideset dana dobio sam poziv u klub iz Policijske uprave Kragujevac da dam izjavu, jer je sve otišlo na taj nivo. Otišao sam sa klupskim sekretarom i rekao sam da povlačim sve tužbe, da mi ništa ne treba. Rekao sam da ga razumem, da je sve to bilo u žaru borbe i da jednostavno shvatam da je on takav čovek. Desilo se na terenu i završilo se tamo – istakao je Dudić.

Šef stručnog štaba Kragujevčana naglasio je da ni u jednom trenutku nije želeo da incident podigne na viši nivo niti da zloupotrebi situaciju.

– Nismo se videli posle toga, ali neko bi verovatno na mom mestu to iskoristio i udario i na nacionalnu osnovu i na sve, ali ja nisam takav. Jednostavno, nisam mu ništa zamerio. Ja ga i dalje cenim i poštujem, on radi na taj način. Svi mi imamo neki svoj profil – ili nas prihvatiš ili ne. Sećam se kad je dolazio u banjalučki Borac, poželeo sam mu dobrodošlicu u Premijer ligu BiH, pa mi je zbog toga svega bilo malo teško, ali to je fudbal – poručio je Dudić.

Strateg Radničkog je zaključio da gaji izuzetno poštovanje prema svim kolegama koji rade u elitnom rangu srpskog fudbala i da se tenzije u javnosti često veštački pumpaju.