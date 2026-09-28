VUČIĆ POSETIO PORODICU DAKIĆ: Uz pomoć kredita za mlade sada imaju svoj dom, mesto gde će stvarati najlepše uspomene (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vuluć - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić oglasio se novim videom na društvenim mrežama. Naime, on je u Požarevcu, posetio porodicu Jovana Dakića, koji je nosilac kredita za mlade.
- Prvi put sam u domu jedne porodice koja je, uz kredit za mlade, uspela da ostvari veliki san, svoj krov nad glavom. Posebno mi je drago što ova porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom, sigurnost i mesto gde će stvarati najlepše uspomene - naveo je Vučić u opisu videa posete porodici Dakić.
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