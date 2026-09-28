Politika

VUČIĆ POSETIO PORODICU DAKIĆ: Uz pomoć kredita za mlade sada imaju svoj dom, mesto gde će stvarati najlepše uspomene (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 13:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vuluć - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić oglasio se novim videom na društvenim mrežama. Naime, on je u Požarevcu, posetio porodicu Jovana Dakića, koji je nosilac kredita za mlade.

ВУЧИЋ ПОСЕТИО ПОРОДИЦУ ДАКИЋ: Уз помоћ кредита за младе сада имају свој дом, место где ће стварати најлепше успомене (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/avucic

- Prvi put sam u domu jedne porodice koja je, uz kredit za mlade, uspela da ostvari veliki san, svoj krov nad glavom. Posebno mi je drago što ova porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom, sigurnost i mesto gde će stvarati najlepše uspomene - naveo je Vučić u opisu videa posete porodici Dakić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Sve najnovije vesti o poseti Vučića Srbiji čitajte u našem BLOGU UŽIVO!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 1

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma

SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma