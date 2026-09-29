PETKOVIĆ PRED UNMIK-OM RAZOTKRIO POLITIKU PRIŠTINE: Srbe hapse i terorišu po etničkom ključu
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN i šefom Misije UN na KiM (UNMIK) Peterom Dueom kom je ukazao na kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini.
Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine, saopšteno je iz Kancelarije za KiM.
U tom kontekstu, Petković je posebno podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima je i devetoro srpskih domaćina iz Zubinog Potoka.
Naglasio je da se našem narodu u svim tim procesima krši pretpostavka nevinosti i uskraćuje pravo na efikasnu odbranu.
On je naveo da se oni privode po etničkom ključu, bez jasnih dokaza ili krivice, s jedinim ciljem zastrašivanja i proterivanja našeg naroda.
- Nedopustivo je da u brojnim pitanjima u kojima se krše prava Srba, međunarodna zajednica ostaje nema i bez adekvatnog angažmana u njihovoj zaštiti - istakao je Petković.
Petković je tokom razgovora ukazao i na sve opstrukcije Prištine kada je reč o dijalogu koji se vodi u Briselu i da, kako je naveo režim Aljbina Kurtija jednostranim, protivpravnim i eskalatornim potezima ruši sve do sada postignute tekovine pregovora, odbijajući istovremeno da 13 godina formira Zajednicu srpskih opština.
On je podsetio da je upravo Aleksandar Vučić nedavno u svom govoru tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ukazao na politiku dvostrukih aršina međunarodne zajednice prema srpskom narodu na KiM, zalažući se i na tom i na svakom drugom mestu za veća prava i snažniju i odlučniju zaštitu našeg naroda na Kosovu i Metohiji uz puno poštovanje Rezolucije 1244 SB UN.
(Tanjug)
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