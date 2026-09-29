MAFIJA BEZ DOKAZA (VIDEO)

KANDIDATKINjA Studentske liste Tanja Arsić, koja u kampanji koristi slogan „Srbija ili mafija“, priznala je da za ovakvu kvalifikaciju nema pravno utemeljenje.

Foto: Printskrin

Studentska lista kampanju vodi pod sloganom „Srbija ili mafija“, ali je njena kandidatkinja Tanja Arsić priznala da za takvu optužbu nema pravno utemeljenje.

Kada su zatraženi dokazi, „mafija“ je ođednom postala samo stilska figura. Istovremeno je policajce procenjivala prema građi i tetovažama.

Teške etikete za kampanju, a konkretne činjenice nigde.