MAFIJA BEZ DOKAZA (VIDEO)
KANDIDATKINjA Studentske liste Tanja Arsić, koja u kampanji koristi slogan „Srbija ili mafija“, priznala je da za ovakvu kvalifikaciju nema pravno utemeljenje.
Studentska lista kampanju vodi pod sloganom „Srbija ili mafija“, ali je njena kandidatkinja Tanja Arsić priznala da za takvu optužbu nema pravno utemeljenje.
Kada su zatraženi dokazi, „mafija“ je ođednom postala samo stilska figura. Istovremeno je policajce procenjivala prema građi i tetovažama.
Teške etikete za kampanju, a konkretne činjenice nigde.
Preporučujemo
"NISU NIKAKAV OBJEKTIVNI POSMATRAČ" Vučić o organizaciji "Crta"
29. 09. 2026. u 09:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)