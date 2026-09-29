Fudbal

KAKAV OBRT! Srbija dobila neočekivanog saveznika u Ligi nacija

М.П.

29. 09. 2026. u 08:32 >> 09:42

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Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi da dobije neočekivanog saveznika na putu ka povoljnijem žrebu za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

КАКАВ ОБРТ! Србија добила неочекиваног савезника у Лиги нација

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema najnovijim projekcijama koje je objavio specijalizovani portal Football Meets Data, rasplet u Grupi 3 Lige nacija direktno će uticati na to iz kog šešira će "Orlovi" dočekati kvalifikacije.

Ključni momenat koji je uzdrmao balkanske selekcije bila je pobeda Bosne i Hercegovine na gostovanju u Rumuniji. Ovim trijumfom, selekcija BiH je napravila ogroman skok i privremeno zauzela mesto u drugom šeširu. To je automatski pomerilo reprezentaciju Srbije tik ispod crte, na vrh drugog šešira, ali tu se kalkulacije ne završavaju. 

Iako trenutna projekcija svrstava Srbiju u drugi šešir, vrata elite su i dalje širom otvorena. Da bi izabranici Veljka Paunovića skočili u prvi šešir, potrebno je da ispune primarni uslov – ostvare najmanje jednu pobedu do kraja grupne faze Lige nacija. 

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Ipak, sopstveni trijumf neće biti dovoljan, jer će se pratiti i rezultati direktnih konkurenata na rang listi. U toj jednačini, ključnu ulogu igraju upravo reprezentacije BiH i Švedske. Ukoliko ove dve selekcije zadrže prve dve pozicije u svojoj grupi i ostvare povoljne rezultate protiv rivala, to bi posredno očistilo put Srbiji ka prvom šeširu i statusu nosioca na žrebu. 

Trenutni izgled šešira za EURO 2028 (Projekcija):

Prvi šešir: Španija, Francuska, Portugal, Holandija, Grčka, Engleska, Hrvatska, Danska, Norveška, Belgija, Italija, Nemačka.

Drugi šešir: SRBIJA, Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Škotska, Irska, tzv. Kosovo.


Završnica Lige nacija donosi ogroman ulog, kako finansijski tako i takmičarski. Računica je jasna: Srbija mora da pobeđuje, ali će jednim okom definitivno gledati ka komšiluku i navijati za povoljan rasplet mečeva koje igra selekcija Bosne i Hercegovine. 

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