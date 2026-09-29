KAKAV OBRT! Srbija dobila neočekivanog saveznika u Ligi nacija
Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi da dobije neočekivanog saveznika na putu ka povoljnijem žrebu za Evropsko prvenstvo 2028. godine.
Prema najnovijim projekcijama koje je objavio specijalizovani portal Football Meets Data, rasplet u Grupi 3 Lige nacija direktno će uticati na to iz kog šešira će "Orlovi" dočekati kvalifikacije.
Ključni momenat koji je uzdrmao balkanske selekcije bila je pobeda Bosne i Hercegovine na gostovanju u Rumuniji. Ovim trijumfom, selekcija BiH je napravila ogroman skok i privremeno zauzela mesto u drugom šeširu. To je automatski pomerilo reprezentaciju Srbije tik ispod crte, na vrh drugog šešira, ali tu se kalkulacije ne završavaju.
Iako trenutna projekcija svrstava Srbiju u drugi šešir, vrata elite su i dalje širom otvorena. Da bi izabranici Veljka Paunovića skočili u prvi šešir, potrebno je da ispune primarni uslov – ostvare najmanje jednu pobedu do kraja grupne faze Lige nacija.
Ipak, sopstveni trijumf neće biti dovoljan, jer će se pratiti i rezultati direktnih konkurenata na rang listi. U toj jednačini, ključnu ulogu igraju upravo reprezentacije BiH i Švedske. Ukoliko ove dve selekcije zadrže prve dve pozicije u svojoj grupi i ostvare povoljne rezultate protiv rivala, to bi posredno očistilo put Srbiji ka prvom šeširu i statusu nosioca na žrebu.
Trenutni izgled šešira za EURO 2028 (Projekcija):
Prvi šešir: Španija, Francuska, Portugal, Holandija, Grčka, Engleska, Hrvatska, Danska, Norveška, Belgija, Italija, Nemačka.
Drugi šešir: SRBIJA, Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Škotska, Irska, tzv. Kosovo.
Završnica Lige nacija donosi ogroman ulog, kako finansijski tako i takmičarski. Računica je jasna: Srbija mora da pobeđuje, ali će jednim okom definitivno gledati ka komšiluku i navijati za povoljan rasplet mečeva koje igra selekcija Bosne i Hercegovine.
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