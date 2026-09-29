Udarac za Srbiju - bez jednog od najboljih igrača protiv Nemačke
Razlog je povreda...
Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi znatno oslabljena da izađe na megdan Nemačkoj u četvrtak. Jedan od najpouzdanijih i najboljih igrača „orlova“, Strahinja Pavlović, po svemu sudeći propustiće ovaj izuzetno važan meč u Ligi nacija.
Alarm u taboru naše reprezentacije, ali i na „San Siru“, upalio se u nedelju uveče tokom duela protiv Holandije. Beskompromisni defanzivac morao je da napusti teren u 71. minutu sa bolnom grimasom na licu. Čelnici Milana su istog trenutka stupili u kontakt sa lekarskim timom kako bi saznali težinu povrede svog prvotimca, prenosi "Gazeta delo Sport" u svom štampanom izdanju.
Srećom, najcrnji scenario je izbegnut i svi su mogli da odahnu. Detaljniji pregledi su pokazali da nema reči o ozbiljnijem oštećenju, već da je u pitanju lakši mišićni zamor. Pavlović od starta sezone praktično nije odmorio ni sekund – odigrao je svaki minut i za Milan i za Srbiju, pa je ovakva reakcija tela bila sasvim prirodna usled ogromnih napora.
Ipak, kako se stanje ne bi pogoršalo i preraslo u ozbiljnu povredu, plan je da snažni štoper dobije preko potreban predah u četvrtak protiv Nemačke. U Milanu, s druge strane, pomno prate razvoj situacije i čekaju dalji razvoj događaja.
I dok su „rosoneri“ sa olakšanjem primili vest da će Pavlović uskoro ponovo biti maksimalno spreman, pred stručnim štabom Srbije je težak zadatak da pronađe dobitnu formulu za odbranu pred naletima Nemaca.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Evropski šampion ubijen u Ukrajini
29. 09. 2026. u 09:40 >> 12:21
Prošle sezone igrao za Zvezdu, sada obukao crno-beli dres za duplo manje para
29. 09. 2026. u 10:01
Puče bomba u Koloradu! Denver dovodi plejmejkera koji je oborio NBA rekord
29. 09. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)