Fudbal

Udarac za Srbiju - bez jednog od najboljih igrača protiv Nemačke

M.M.

29. 09. 2026. u 12:05 >> 12:14

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Razlog je povreda...

Ударац за Србију - без једног од најбољих играча против Немачке

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi znatno oslabljena da izađe na megdan Nemačkoj u četvrtak. Jedan od najpouzdanijih i najboljih igrača „orlova“, Strahinja Pavlović, po svemu sudeći propustiće ovaj izuzetno važan meč u Ligi nacija.

Alarm u taboru naše reprezentacije, ali i na „San Siru“, upalio se u nedelju uveče tokom duela protiv Holandije. Beskompromisni defanzivac morao je da napusti teren u 71. minutu sa bolnom grimasom na licu. Čelnici Milana su istog trenutka stupili u kontakt sa lekarskim timom kako bi saznali težinu povrede svog prvotimca, prenosi "Gazeta delo Sport" u svom štampanom izdanju.

Srećom, najcrnji scenario je izbegnut i svi su mogli da odahnu. Detaljniji pregledi su pokazali da nema reči o ozbiljnijem oštećenju, već da je u pitanju lakši mišićni zamor. Pavlović od starta sezone praktično nije odmorio ni sekund – odigrao je svaki minut i za Milan i za Srbiju, pa je ovakva reakcija tela bila sasvim prirodna usled ogromnih napora.

Ipak, kako se stanje ne bi pogoršalo i preraslo u ozbiljnu povredu, plan je da snažni štoper dobije preko potreban predah u četvrtak protiv Nemačke. U Milanu, s druge strane, pomno prate razvoj situacije i čekaju dalji razvoj događaja.

I dok su „rosoneri“ sa olakšanjem primili vest da će Pavlović uskoro ponovo biti maksimalno spreman, pred stručnim štabom Srbije je težak zadatak da pronađe dobitnu formulu za odbranu pred naletima Nemaca.

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