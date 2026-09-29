Fudbal

Bivši fudbaler Partizana razbio vrata svlačionice na "Marakani"!

М.П.

29. 09. 2026. u 12:18 >> 12:57

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U okviru 11. kola Prve lige Srbije, fudbaleri Grafičara ubedljivo su savladali Teleoptik rezultatom 4:1. Međutim, meč koji je sam po sebi nosio tenziju „malog večitog derbija“ (sudari filijala Zvezde i Partizana), dobio je skandalozno treće poluvreme.

Бивши фудбалер Партизана разбио врата свлачионице на Маракани!

Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Kako prenosi "Sportski žurnal", šef stručnog štaba Teleoptika Marko Jovanović izuzetno je burno reagovao nakon ubedljivog poraza i u naletu besa razbio vrata gostujuće svlačionice.

Ovaj incident ekspresno je ušao u zvanične zapisnike, pošto su ga pedantno zabeležili delegat utakmice Aleksandar Simić i kontrolor za bezbednost Marko Osmajlić. Tačan motiv za ovakvo vandalsko ponašanje stratega Teleoptika još uvek nije zvanično saopšten, ali je jasno da nervoza u taboru „optičara“ dostiže vrhunac.

Ovakav izliv besa Marka Jovanovića verovatno je i posledica ogromnog pritiska pod kojim se nalazi već mesecima. Podsetimo, krajem juna ove godine bivši defanzivac Partizana proživeo je pravu dramu kada su ga tri nepoznate osobe fizički napale unutar SC Partizan - Teleoptik.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Jovanović je tada zadobio više udaraca u glavu i završio u Urgentnom centru, a FK Partizan je oštrim saopštenjem tražio hitnu reakciju policije i države zbog ugrožavanja bezbednosti zaposlenih u Zemunelu. Izgleda da se situacija od tada nije smirila, a rezultatska kriza samo je dolila ulje na vatru. Nema sumnje da Marka Jovanovića sada čeka žestoka kazna Disciplinske komisije FSS.

Što se samog fudbala tiče, na terenu iza južne tribine postojao je samo jedan tim. Grafičar je poveo već u 15. minutu preko Darka Lazića, da bi u 30. minutu šou započeo Nikola Furtula, povisivši na 2:0.

Tračak nade gostima doneo je Nikola Popović golom u 41. minutu za 2:1, ali je radost Teleoptika trajala svega tri minuta – neumoljivi Furtula ponovo pogađa za 3:1 tik pred odlazak na odmor. Tačku na ovu očajnu partiju crno-belih stavio je isti igrač u 53. minutu, kada je visoki centarfor kompletirao het-trik i postavio konačnih 4:1.

Nakon ovog kola, Grafičar se podigao na 13. poziciju sa 10 osvojenih bodova, dok je Teleoptik zakucan za samo dno tabele Prve lige Srbije sa svega sedam bodova.





 

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