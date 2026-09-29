VUČIĆ: Ako dobijemo poverenje, put Brestovac-Selište do kraja marta

Prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obišao je danas put Brestovac - Selište kod Bora i najavio da će, ukoliko ta lista dobije poverenje naroda, ceo put biti urađen do kraja marta.

Foto: Printskrin Informer TV

- Dobro je što ovde nisam došao sa puta Zaječar - Paraćin, nego sa gornje strane iz pravca Zlota. Uradili smo Bor - Selište, završavamo taj deo puta od 21 km, ali kad prođem ovim putem i kad vidim kako izgleda, onda me je neverovatna sramota - rekao je Vučić u razgovoru sa građanima Podgorca.

On je kazao da taj put nije rađen 50 ili 60 godina već samo krpljen i da će zamoliti da taj put odmah krene da se radi.

- To je krpa na zakrpu, to nije put. I ukoliko dobijemo poverenje naroda, ja vam obećavam da ćemo do kraja marta ceo ovaj put da završimo i da imate najbolji put - rekao je Vučić.

Kazao je i da će večeras ići kod svog druga iz vojske, koji ga je primio na noćenje u mestu Krš.

Vučić je dodao da okolna sela imaju problem sa vodom - Sumrakovac, Savinac i Podgorac i da to treba da se reši.

On je naveo da će pokloniti 1.000 svojih knjiga lokalnoj biblioteci.

- Daću ja deo svojih knjiga tu. Dao sam do sada oko 4.000 svojih knjiga u različite biblioteke po Srbiji, od Prijepolja do mnogih drugih mesta, tako da ću dati i ovde. Imam ukupno svojih oko 30.000 knjiga, tako da ću dati 1. 000 knjiga za vašu biblioteku ovde - rekao je Vučić.

Ocenio je da je put Brestovac - Selište u lošem stanju i istakao da ne postoji gori put u Srbiji.

- Taj put je napravljen i postojao je tačno posle Drugog svetskog rata. Od tada nikada nije rađeno skidanje asfalta, već je samo stavljena krpa na krpu. I ja mislim da ima nekoliko desetina hiljada tih pečeva, tih krpa, što betonskih, što asfaltnih, koje su postavljene. To bukvalno ne liči ni na šta, kao iz filmova strave i užasa - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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