"PREKO 300 FABRIKA I POGONA SMO OTVORILI, I STRANIH I DOMAĆIH" Vučić o rezultatima koji su promenili lice Srbije

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić govorio je sinoć u Predsedništvu Srbije o ekonomskim i infrastrukturnim rezultatima zemlje, podsećajući na stanje u Srbiji 2012. godine i poredeći ga sa današnjim pokazateljima.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Samo da zamolim da se na trenutak setite 2012. godine. Ne mogu da se sete mladi momci i devojke koji tada nisu bili punoletni niti blizu punoletstva, ali mi stariji možemo sa lakoćom da se setimo. Stopa nezaposlenosti nam je bila 29,5 odsto. Stopa nezaposlenosti mladih bila je 54 odsto. Dakle, gotovo da niko od mladih nije radio – rekao je Vučić.

On je podsetio i na tadašnje kretanje kursa dinara.

– Svako jutro, kada se probudite, čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza. Ostali smo bez 500.000 radnih mesta za samo tri ili četiri godine nečijeg neodgovornog mandata.

Kada sam postao predsednik Vlade, stopa javnog duga bila je 79 odsto u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže nego najrazvijenije zemlje EU. Dakle, mi smo na 43 odsto stope javnog duga, a prosek u EU je 84 ili 85 odsto – naveo je Vučić.

Kako je dodao, vlast je vodila računa o budućnosti zemlje.

– Čisto da vidite koliko smo vodili računa o budućnosti naše zemlje i kako nismo jeli hleb našoj deci, već stvarali nešto u realnom vremenu.

Vučić je istakao da je posebno ponosan na otvaranje fabrika i pogona.

– Takođe, ono na šta sam posebno ponosan jesu stotine fabrika. Preko 300 fabrika i pogona smo otvorili, i stranih i domaćih.

On je ukazao i na podatke o broju zaposlenih.

– Činjenica je da danas imamo 500.000 manje ljudi, pre svega zbog užasno niskog prirodnog priraštaja, a imamo čak 500.000 više formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. To su činjenice. Rezultati. Voleo to neko da čuje ili ne.

Govoreći o ekonomskim pokazateljima, Vučić je naveo da je BDP po glavi stanovnika 2012. godine iznosio 4.870 evra, dok je za 2027. godinu naveo projekciju od 15.934 evra.

– Samo da pogledate koliko je Srbija drugačija, kako se Srbija promenila. Kako se lice Srbije promenilo.

On je potom govorio o razvoju infrastrukture i izgradnji puteva.

– Ne zbog ulica, pruga, fantastičnog Beograda na vodi. Postali smo pomalo razmaženi, smatrajući kako treba da preteknemo Nemačku i Francusku.

Vučić je, govoreći o putnoj mreži, naveo da je za 70 godina izgrađeno 596 kilometara, dok je, kako je rekao, za 13 godina izgrađeno 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica.

– U izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice povezuju ljude, zapošljavaju, dovode investitore. Zajedno smo ovo uradili i hvala građanima na tome – poručio je Vučić.