Poljoprivreda

VOĆE I POVRĆE KOJE PUNI NOVČANIK: Jedno voće već u prvoj godini može doneti i do 80.000 evra

K. Despotović

29. 09. 2026. u 13:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEKI preduzimljivi ljudi u Srbiji ozbiljno su se obogatili - uzgajajući voće i povrće.

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ КОЈЕ ПУНИ НОВЧАНИК: Једно воће већ у првој години може донети и до 80.000 евра

Foto: Emil Djumailiev djumandji / Alamy / Profimedia

Ali ne bilo koje. Postoje kulture koje donose višestruko veći profit po hektaru u odnosu na tradicionalne, a investiranje u njih postaje sve popularnije.

Koje voće se najviše isplati?

Borovnica - kraljica zarade

Borovnica je već godinama najisplativije voće u Srbiji. Cena kilograma u izvozu ide i do 8 evra, dok su domaće cene niže, ali i dalje unosne.

  • Prinos: 10–12 tona po hektaru (u punoj rodnosti)
  • Bruto prihod: i do 80.000 evra po hektaru godišnje
  • Troškovi: visoki na početku (sadnice, sistem za navodnjavanje, protivgradna mreža), ali se investicija isplati u 3–5 godina
  • Primer uspeha: Proizvođač iz okoline Šapca zasadio je 5 hektara borovnica i već treće godine zabeležio neto profit od 150.000 evra

Lešnik - dugoročna investicija sa velikim povratom

  • Početak roda: tek od 3–4. godine
  • Cena: 5–6 evra po kilogramu
  • Stabilan otkup: Ferrero i druge konditorske firme imaju stalne potrebe za lešnikom
  • Na 1 ha može se zaraditi i do 25.000 evra godišnje nakon stabilnog roda

Jagoda - brzi keš na maloj površini uz kvalitetnu plastenik proizvodnju, jagoda može doneti zaradu već u prvoj godini

  • Cena u sezoni: od 250 do 400 dinara/kg
  • Prinos: i do 20 tona po hektaru
  • Profit: i do 15.000 evra godišnje na 1 ha, uz dobar plasman jagoda

A šta je sa povrćem?

Paprika - domaći favorit

Paprika, naročito ajvaruša, jedna je od najtraženijih povrtarskih kultura, kako za domaće tržište, tako i za izvoz.

  • Prinos: do 40 tona po hektaru
  • Cena: 80–120 din/kg
  • Prihod: i do 30.000 evra po hektaru

Paradajz - plastenički profit

  • U kontrolisanim uslovima, plastenički paradajz donosi najveći profit po kvadratnom metru.
  • Sezona počinje rano, pa su cene visoke (čak 200–250 din/kg)
  • Na 10 ari plastenika, može se zaraditi i 4.000–5.000 evra po sezoni

Da li se neko zaista obogatio od voća i povrća?

Da – i ne samo u zapadnim zemljama, već i kod nas.

Borovnicaši iz okoline Loznice, Ivanjice i Arilja danas voze skupe automobile i izvoze u Nemačku, Holandiju, Rusiju i UAE.

Proizvođač iz okoline Subotice, koji uzgaja papriku i paradajz u plastenicima, ima godišnji promet veći od 150.000 evra.

Jagodari u Šumadiji koriste svoje parcele za brzu proizvodnju i direktnu prodaju – zarada im ide i do 1.000 evra po aru.

Poljoprivreda više nije samo preživljavanje već ozbiljan biznis

Ulaganje u voće i povrće može biti veoma isplativo, ali zahteva znanje, planiranje i ozbiljan rad. Pametnim izborom kulture i dobrim plasmanom, moguće je obezbediti prihod koji nadmašuje prosečne plate u mnogim drugim sektorima.

Ako planirate ulaganje – borovnica, lešnik, paprika i plastenička proizvodnja su najjače karte.

(Telegraf)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA – HAPOEL: Dva tima bez pobede, jedan cilj i meč koji miriše na košarkaški vatromet

ZVEZDA – HAPOEL: Dva tima bez pobede, jedan cilj i meč koji miriše na "košarkaški vatromet"