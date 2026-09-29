VOĆE I POVRĆE KOJE PUNI NOVČANIK: Jedno voće već u prvoj godini može doneti i do 80.000 evra
NEKI preduzimljivi ljudi u Srbiji ozbiljno su se obogatili - uzgajajući voće i povrće.
Ali ne bilo koje. Postoje kulture koje donose višestruko veći profit po hektaru u odnosu na tradicionalne, a investiranje u njih postaje sve popularnije.
Koje voće se najviše isplati?
Borovnica - kraljica zarade
Borovnica je već godinama najisplativije voće u Srbiji. Cena kilograma u izvozu ide i do 8 evra, dok su domaće cene niže, ali i dalje unosne.
- Prinos: 10–12 tona po hektaru (u punoj rodnosti)
- Bruto prihod: i do 80.000 evra po hektaru godišnje
- Troškovi: visoki na početku (sadnice, sistem za navodnjavanje, protivgradna mreža), ali se investicija isplati u 3–5 godina
- Primer uspeha: Proizvođač iz okoline Šapca zasadio je 5 hektara borovnica i već treće godine zabeležio neto profit od 150.000 evra
Lešnik - dugoročna investicija sa velikim povratom
- Početak roda: tek od 3–4. godine
- Cena: 5–6 evra po kilogramu
- Stabilan otkup: Ferrero i druge konditorske firme imaju stalne potrebe za lešnikom
- Na 1 ha može se zaraditi i do 25.000 evra godišnje nakon stabilnog roda
Jagoda - brzi keš na maloj površini uz kvalitetnu plastenik proizvodnju, jagoda može doneti zaradu već u prvoj godini
- Cena u sezoni: od 250 do 400 dinara/kg
- Prinos: i do 20 tona po hektaru
- Profit: i do 15.000 evra godišnje na 1 ha, uz dobar plasman jagoda
A šta je sa povrćem?
Paprika - domaći favorit
Paprika, naročito ajvaruša, jedna je od najtraženijih povrtarskih kultura, kako za domaće tržište, tako i za izvoz.
- Prinos: do 40 tona po hektaru
- Cena: 80–120 din/kg
- Prihod: i do 30.000 evra po hektaru
Paradajz - plastenički profit
- U kontrolisanim uslovima, plastenički paradajz donosi najveći profit po kvadratnom metru.
- Sezona počinje rano, pa su cene visoke (čak 200–250 din/kg)
- Na 10 ari plastenika, može se zaraditi i 4.000–5.000 evra po sezoni
Da li se neko zaista obogatio od voća i povrća?
Da – i ne samo u zapadnim zemljama, već i kod nas.
Borovnicaši iz okoline Loznice, Ivanjice i Arilja danas voze skupe automobile i izvoze u Nemačku, Holandiju, Rusiju i UAE.
Proizvođač iz okoline Subotice, koji uzgaja papriku i paradajz u plastenicima, ima godišnji promet veći od 150.000 evra.
Jagodari u Šumadiji koriste svoje parcele za brzu proizvodnju i direktnu prodaju – zarada im ide i do 1.000 evra po aru.
Poljoprivreda više nije samo preživljavanje već ozbiljan biznis
Ulaganje u voće i povrće može biti veoma isplativo, ali zahteva znanje, planiranje i ozbiljan rad. Pametnim izborom kulture i dobrim plasmanom, moguće je obezbediti prihod koji nadmašuje prosečne plate u mnogim drugim sektorima.
Ako planirate ulaganje – borovnica, lešnik, paprika i plastenička proizvodnja su najjače karte.
(Telegraf)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KLIMATSKE PROMENE I VOĆARSTVO: Šta sve sada možemo da gajimo u Srbiji?
27. 09. 2026. u 17:39
RUSKI NAUČNICI STVORILI "NEUNIŠTIVU" PŠENICU: Evo u čemu je tajna
27. 09. 2026. u 14:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)