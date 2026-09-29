Košarka

Prošle sezone debitovao u Evroligi, sada potpisao za Baskoniju

М.М.

29. 09. 2026. u 13:46

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Španski klub doveo Brazilca

Прошле сезоне дебитовао у Евролиги, сада потписао за Басконију

Foto: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia

Košarkaški klub Baskonija angažovao je brazilskog centra Marsija Santosa, koji je potpisao ugovor sa španskim klubom do leta 2028. godine.

Santos u Baskoniju stiže kako bi pojačao centarsku liniju nakon što je propao dogovor sa Aleksom Lenom, a klub je u prethodnom periodu ostao i bez nekoliko visokih igrača.

Brazilac ima 23 godine, visok je 204 centimetra, a prošlu sezonu proveo je u Makabiju iz Tel Aviva, gde je debitovao u Evroligi. U najjačem evropskom takmičenju prosečno je beležio 6,9 poena po utakmici.

Pre dolaska u Izrael, Santos je nastupao za nemački Ulm, dok je najveći deo dosadašnje karijere proveo u Brazilu, u dresu Franke. Sa tim klubom osvojio je tri titule prvaka Brazila, kao i FIBA Interkontinentalni kup 2023. godine.

Novi centar Baskonije ima i iskustvo u reprezentaciji Brazila. Tokom poslednjih FIBA prozora prosečno je postizao 8,5 poena i imao šest skokova po utakmici.

Santos bi trebalo da donese Baskoniji fizičku snagu i energiju pod košem, ali i iskustvo igranja u Evroligi. Baskonija je njegovim angažovanjem rešila deo problema u reketu, koji je nastao nakon odlazaka igrača i neostvarenog transfera Lena.

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