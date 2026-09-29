Prošle sezone debitovao u Evroligi, sada potpisao za Baskoniju
Španski klub doveo Brazilca
Košarkaški klub Baskonija angažovao je brazilskog centra Marsija Santosa, koji je potpisao ugovor sa španskim klubom do leta 2028. godine.
Santos u Baskoniju stiže kako bi pojačao centarsku liniju nakon što je propao dogovor sa Aleksom Lenom, a klub je u prethodnom periodu ostao i bez nekoliko visokih igrača.
Brazilac ima 23 godine, visok je 204 centimetra, a prošlu sezonu proveo je u Makabiju iz Tel Aviva, gde je debitovao u Evroligi. U najjačem evropskom takmičenju prosečno je beležio 6,9 poena po utakmici.
Pre dolaska u Izrael, Santos je nastupao za nemački Ulm, dok je najveći deo dosadašnje karijere proveo u Brazilu, u dresu Franke. Sa tim klubom osvojio je tri titule prvaka Brazila, kao i FIBA Interkontinentalni kup 2023. godine.
Novi centar Baskonije ima i iskustvo u reprezentaciji Brazila. Tokom poslednjih FIBA prozora prosečno je postizao 8,5 poena i imao šest skokova po utakmici.
Santos bi trebalo da donese Baskoniji fizičku snagu i energiju pod košem, ali i iskustvo igranja u Evroligi. Baskonija je njegovim angažovanjem rešila deo problema u reketu, koji je nastao nakon odlazaka igrača i neostvarenog transfera Lena.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZMAJEVI PRELETELI BUKUREŠT! Bosna i Hercegovina ponizila Rumune! (VIDEO)
28. 09. 2026. u 22:41
Italija razbila Tursku u Ligi nacija: Montela poklekao pred svojima, navijači izviždali fudbalere (VIDEO)
28. 09. 2026. u 22:37 >> 22:37
Paunović je imao šta da vidi: Selektor Srbije bodrio "orliće" u Novom Sadu
28. 09. 2026. u 22:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)