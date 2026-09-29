VUČIĆ O "SPOLJNOJ POLITICI" BLOKADERA: Neće da pruže odgovor i da se izjasne, beže od toga, sve im je "eh, uh i ih"

ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" tokom današnjeg rada na terenu govorio i debati sa prvim na blokaderskoj listi Ilijom Sradnovićem.

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- Oni bi hteli pre svega da sam fizički pokojan. Da stvari postavimo vrlo ozbiljno. Vi imate mogućnost da iskažete svoje političke stavove, vi ne želite da ih iskazujete. Odjednom neće da idu na debate, od trenutka teškog poraza na debati na N1. Svi njihovi stavovi su "eh, uh i ih", baš kao što je rekao Milan Knežević. Odgovora nema, ljudima je to jasno. Kada ih pitate bilo šta oko važnih pitanja, posebno oko spoljne politike. Neće da pruže odgovor, misle time nećemo da se zamerimo nikome. Sada kada moraju da se izjasne, beže od toga. Hubačeve ideje znamo, on je da proteramo sve iz ruske ambasade. Oni beže od debata, jer znaju da u debatama ne mogu da pobede. Ok, pokojnik sam, nikakav protivnik... Ako pobede, videćete kojom brzinom će zemlju da unište - kazao je Vučić.

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