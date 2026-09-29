Društvo

UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU DO OVOG DATUMA: Bez kiše i zahlađenja bar do ovog dela oktobra

В. Н.

29. 09. 2026. u 13:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NASTAVLjA se toplo i stabilno vreme. Veoma slično vreme očekuje se i u narednom periodu. Jutra će biti hladna, ponegde i sa maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo.

УЖИВАЈТЕ У ЛЕПОМ ВРЕМЕНУ ДО ОВОГ ДАТУМА: Без кише и захлађења бар до овог дела октобра

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 21–22 do 25–26 stepeni.

Kako navodi meteorolog Đorđe Đurić, očekuje se uglavnom stabilno i vedro vreme, tek uz manja prolazna naoblačenja.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Anticiklon i visok vazdušni pritisak sprečavaće prodor ciklona, oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika i Mediterana.

Dakle, ovakvo vreme očekuje se do kraja septembra, ali i tokom prve dekade oktobra.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema trenutnim prognozama, bar do 12. oktobra ili do sredine oktobra ne očekuje se značajnije zahlađenje nalik jesenjem, niti će biti ozbiljnijih i obilnijih padavina.

(Telegraf)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UVEK ĆE VAM ČUVATI LEĐA: Ovo su četiri najodanija horoskopska znaka - vrlo su brižni i empatični

UVEK ĆE VAM ČUVATI LEĐA: Ovo su četiri najodanija horoskopska znaka - vrlo su brižni i empatični