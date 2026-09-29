UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU DO OVOG DATUMA: Bez kiše i zahlađenja bar do ovog dela oktobra
NASTAVLjA se toplo i stabilno vreme. Veoma slično vreme očekuje se i u narednom periodu. Jutra će biti hladna, ponegde i sa maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo.
Maksimalna temperatura biće uglavnom od 21–22 do 25–26 stepeni.
Kako navodi meteorolog Đorđe Đurić, očekuje se uglavnom stabilno i vedro vreme, tek uz manja prolazna naoblačenja.
Anticiklon i visok vazdušni pritisak sprečavaće prodor ciklona, oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika i Mediterana.
Dakle, ovakvo vreme očekuje se do kraja septembra, ali i tokom prve dekade oktobra.
Prema trenutnim prognozama, bar do 12. oktobra ili do sredine oktobra ne očekuje se značajnije zahlađenje nalik jesenjem, niti će biti ozbiljnijih i obilnijih padavina.
(Telegraf)
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