"DA ME OTERATE IZ NARODA NE MOŽETE!" Vučić odgovorio na nove napade blokadera: Imate deo ljudi koji po svaku cenu želi da naškodi Srbiji

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujeidnjena Srbija", Aleksandar Vučić i danas nastavlja borbu za svoj narod. Tokom obilaska radova na putu Brestovac-Selište, prokomentarisao je napade blokadera zbog njegovog gostovananja na "CNN".

Foto: Printskrin Informer TV

- Ja sam jutros video da su pisali Faridu Zakariji i žalili se na gosotovanje, i moram da kažem da mi je sve jasno. Vi biste želeli da zabranite da govorim iako sam u intervjuu branio srpski narod, ali oni kažu da bih ja da ugorzim mir... Imate deo ljudi koji po svaku cenu želi da naškodi Srbiji, ja sam ponosan na to što sam je branio i u mediju u kome nije lako i dobio sam poruku od Farida da je taj naš deo bio jedan od najgledanijih na CNN - rekao je Vučić.

Dodao je da će da učestvuje i da se bori, nebitno da li gubi ili će da pobedi na izborima.

- Da me oterate iz naroda ne možete, osim što govorim slobodnije, nikada ne pizivajući na nasilje nikad čineći krivično delo, ali govoriću slobodnije jer me više ne vezuje predesdnička funckija da moram da prećutim najgorima u Srbiji sve ono što su izgovrali - rekao je on.

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