STIŽE "CIKLON-BOMBA"! Ovi delovi Evrope biće na udaru vetrova jačine i do 150 kilometara na čas, talasa od 12 metara i opasnih poplava

SNAŽNA atlantska oluja ubrzano jača i kreće se ka zapadnoj Evropi, preteći da izazove ekstremne vremenske neprilike.

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Ubrzani razvoj ovog dubokog ciklona - polja niskog vazdušnog pritiska - podstaknut je visinskom atmosferskom dolinom koja se sudara sa velikim i snažnim anticiklonom, sa pritiskom od 1035 hPa, smeštenim iznad centralne Evrope i Skandinavije.

Snažna baroklinička zona izazvaće značajno zgušnjavanje izobara iznad Irske i Velike Britanije, donoseći:

olujne vetrove,

veoma jake grmljavinske linije

i opasno uzburkano more na obalama koje su izložene okeanu.

Najveći udar na evropski kontinent očekuje se u prvoj polovini nedelje, pre nego što se sistem brzo pomeri ka severnijim geografskim širinama.

Nagli pad atmosferskog pritiska: Stiže "ciklon-bomba"

Termin "ciklon-bomba" se u meteorologiji koristi kada centralni pritisak nekog sistema u srednjim geografskim širinama zabeleži nagli pad od preko 24 hPa u roku od samo 24 sata.

Analiza meteoroloških mapa pokazuje upravo to: očekuje se strmoglav pad pritiska sa 990 hPa u ponedeljak uveče na 965 hPa u utorak uveče, pre nego što u sredu do podneva padne na ispod 950 hPa.Glavno jezgro ovog sistema kretaće se ka severu, prolazeći zapadno od Farskih ostrva i stižući sve do Islanda. Međutim, njegova ogromna cirkulacija uticaće na veliki deo Evrope. Očekuje se da će udari vetra od 100 do 130 kilometara na sat posebno snažno da pogode:

Republiku Irsku,

Severnu Irsku,

Škotsku

i zapadnu Englesku.

U blizini centra olujnog sistema, udari će lako prelaziti 150 kilometara na sat, što će izazvati ozbiljne probleme u saobraćaju i drastično povećati rizik od obaranja drveća.

Foto: Unsplash/Anandu Vinod anandu

Ekstremni talasi i "atmosferska reka" iznad Islanda

Ovaj ogromni atlantski sistem neće doneti samo razorne vetrove, već će izazvati i opasne talase tokom većeg dela druge polovine nedelje. Prognoze potvrđuju formiranje talasa visine od 10 do 12 metara na otvorenom moru kod zapadnih obala Škotske i Irske, dok se očekuje da će talasi visine od 8 do 10 metara direktno udarati u same obale.

Istovremeno, snažna južna struja premeštaće neuobičajeno tople vazdušne mase duž istočne strane oluje, gurajući taj anomalno topao vazduh ka severu, u pravcu Danske i Skandinavije.

Veoma brz prelazak fronta preko Irske i Velike Britanije ograničiće ukupnu količinu padavina u ovim regionima, ali će zato stvoriti potpuno drugačiju i daleko opasniju situaciju na Islandu. Prostrana "atmosferska reka", hranjena snažnom mlaznom strujom iz južnih i jugoistočnih pravaca, izazvaće ekstremne padavine u južnim i jugoistočnim planinskim predelima Islanda. Procenjuje se da će lokalno količina kiše brzo dostići 250 do 300 milimetara, uz visok rizik od izbijanja razornih poplava.

(Euronjuz.rs)

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