MALI U MUZEJU VAZDUHOPLOVSTVA: Biće jedan od najlepših u svetu, otvaranje u maju sledeće godine

SINIŠA Mali i Bratislav Gašić obišli su Muzej vazduhoplovstva, u Surčinu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Radi se dan i noć kako bi do maja bilo gotov - rekao je Mali, dodavši da se potpuno sređuje i spolja i iznutra, kao i da se grade tri nova hangara.

- Ovo je i ponos naše vojske i istorija naše avijacije - dodao je.

- Biće ovo jedna potpuno nova atrakcija za građane Srbije i sve druge posetioce - najavio je Mali.

- Ovo će biti jedan od najlepštih muzeja u svetu, sa tri hangara, kaže Siniša Mali.

- Otvaranje u maju sledeće godine - dodao je.

Tri potpuno nova hangara, tu će biti i nova postavka, prostor za posetioce, prodavnica za suvenire, ugostiteljski objekat, biće edukativnog karaktera. Jedan multifunckionalni kompleks, koji će se potpuno uklopiti u panoramu aerodroma. Gradi se nova poslovna zgrada, novi hotel, rekonstrukciju muzeja želim da završimo do Ekspa, kaže Mali.

Mali kaže da kada se sabere broj muzeja koji se gradi, zaključak je da se nikada toliko muzeja nije gradilo.

- Nacionalni paviljon na Ekspu će biti svetska atrakcija, isto kao i ovaj muzej. Dugo je trajao proces. Pipav je posao, ali smo pri kraju i do maja će sve biti završeno. Muzej sledeće godine obeležava 70 godina postojanja i eto prilike da se pokaže u novom svetlu, piše Alo!

Er Srbija obara rekorde u broju prevezenih putnika

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da nacionalna avio-kompanija Er Srbija obara rekorde u broju prevezenih putnika svake godine i da će na aerodromu "Nikola Tesla" tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu biti mnogo posla, jer se očekuje tri do pet miliona putnika u Beogradu.

Mali je tokom obilaska Muzeja vazduhoplovstva u Surčinu, na pitanje da li je zadovoljan rezultatima koncesije sa Francuzima za beogradski aerodrom "Nikola Tesla", rekao da ne može da bude nezadovoljan i da su Francuzi uložili stotine miliona evra u proširenje piste, rekonstrukciju aerodroma i izgradnju novog terminala.

- Vidite i po broju putnika, gde iz godine u godinu obaramo rekorde. Er Srbija obara svake godine rekorde, aerodrom Nikola Tesla obara svake godine rekorde i po pitanju broja putnika i po pitanju prihoda. Vidim da su i Francuzi zadovoljni. Zadovoljni smo i mi, ali nas tek veliki posao čeka za Ekspo 2027. Ako očekujemo tri, četiri ili pet miliona posetilaca samo tokom leta naredne godine, za celu Srbiju, znate koliki će to biti pritisak na aerodrome, na železničke stanice, na autoputeve - kazao je Mali.

Istakao je da rast putnika predstavlja i priliku za razvoj turizma i veće prihode.



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