"ODSTRANJENI ZAUVEK I ŽIGOSANI": Šta je tužiteljka Bojana Savović poručila u „Utisku nedelje“

TUŽITELjKA Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojana Savović u sinoćnjem „Utisku nedelje“ govorila je o promenama koje bi, prema njenom mišljenju, trebalo sprovesti u državnim institucijama. U emisiji su gostovale i advokatica Tanja Arsić, kandidatkinja na Studentskoj listi, i Marinika Tepić, jedna od nosilaca liste Evropska Srbija.

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Najviše pažnje izazvala je izjava Savović o ljudima za koje smatra da bi trebalo da budu uklonjeni iz javnog sistema. Objasnila je da se protivi otpuštanjima odmah po promeni vlasti jer bi otpušteni mogli da pokrenu postupke, vrate se na posao i naplate odštetu. Zato je pozvala da se procedure pripreme unapred:

„Ovo sve što sam ja navela se rešava promenama. Samo ja apelujem kao stručnjak i kao neko kome je važno da ti ljudi, da ne idemo na populizam da mi nekog otpustimo tih prvih par meseci, pa da nam oni vode postupke i svi nam se vrate za par godina, pa nam naplate kazne i glume posle neke žrtve političkog režima. Zato mi je jako važno da proceduru uradimo kako treba, da ona bude spremna već sada. Zakoni, organi, procedure, da to bude spremno za neki finiš koji će se samo uraditi, da te ljude koje odstranimo, a zaslužili su da budu odstranjeni iz javnog sistema, iz sudstva, policije i tužilaštva, budu odstranjeni zauvek i žigosani u javnosti zbog toga.“

Savović je, dakle, govorila o zakonskoj proceduri, ali je kao željeni ishod opisala trajno odstranjivanje i javno „žigosanje“. Ostalo je nejasno na osnovu kojih bi pojedinačnih odluka bilo utvrđeno ko „zaslužuje“ takav ishod.

BLOKADERSKA TUŽITELJKA PRETI NARODU KOJI NE MISLI KAO ONI: "ODSTRANIĆEMO VAS ZAUVEK I ŽIGOSATI!" Bojana Savović - blokaderska tužiteljka: "Ovo sve što sam ja navela se rešava promenama. Samo ja apelujem kao stručnjak i kao neko kome je važno da ti ljudi, da ne idemo na populizam da mi nekog otpustimo tih prvih par meseci, pa da nam oni vode postupke i svi nam se vrate za par godina, pa nam naplate kazne i glume posle neke žrtve političkog režima. Zato mi je jako važno da proceduru uradimo kako treba, da ona bude spremna već sada. Zakoni, organi, procedure, da to bude spremno za neki finiš koji će se samo uraditi, da te ljude koje ODSTRANIMO, a zaslužili su da budu odstranjeni iz javnog sistema, iz sudstva, policije i tužilaštva, budu ODSTRANJENI ZAUVEK i ŽIGOSANI u javnosti zbog toga." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 28, 2026

Lustracija i u Ustavnom sudu

Govoreći o pravosuđu, Savović se založila za lustraciju ljudi koje smatra najodgovornijim za stanje u tom sistemu. Pomenula je i sudije Ustavnog suda:

„Dakle, mi bez neke vrste lustracije i čišćenja tih ljudi koji su najumešaniji u pravosuđu i u sve ovo, mi ne možemo krenuti dalje na zdravim nogama. I tako da verujem ako bismo oslobodili Ustavni sud, opet kažem, oni su izabrani na 9 godina tako da opet mora kroz neki proces lustracije!“

„Moralna kategorija na ćaci i ne-ćaci“

Savović je iznela i svoj pogled na javni moral. Rekla je da su društveni pokreti, prema njenom mišljenju, vratili osećaj za ono čega se treba stideti, a kao primer navela podelu na „ćacije“ i „nećacije“:

„Nama je javni moral potpuno opao. Nama se više ništa ne zna šta je dozvoljeno, šta nije. Mi smo tek sada počeli, Bogu hvala, sa ovim društvenim pokretima i probuđenim narodom da da imamo jednu moralnu kategoriju na ćaci i ne-ćaci. Nama se vratilo nešto biti sramota i ne biti, prosto se vratila jedna moralna vertikala u društvu, što je meni jako drago da se desilo.“

Takva izjava otvara pitanje kako javna podela građana na moralne kategorije utiče na poverenje u nepristrasnost nosioca javnotužilačke funkcije.

BLOKADERKA OTKIRILA SVOJE NACISTIČKO LICE: "Biti ćaci nije moralno, sramota je biti ćaci!" Bojana Savović - blokaderska tužiteljka: "Nama je javni moral potpuno opao. Nama se više ništa ne zna šta je dozvoljeno, šta nije. Mi smo tek sada počeli, Bogu hvala, sa ovim društvenim pokretima i probuđenim narodom da da imamo jednu moralnu kategoriju na ćaci i ne-ćaci. Nama se vratilo nešto biti sramota i ne biti, prosto se vratila jedna moralna vertikala u društvu, što je meni jako drago da se desilo." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 28, 2026

O Vučićevoj ostavci i pomilovanjima

Na pitanje da li je u obraćanju Aleksandra Vučića čula nešto novo, Savović je odgovorila odrično. Zatim je iznela svoju ocenu najavljenih pomilovanja:

„Naravno opet puno floskula, ponavljanja istih fraza, i još jedna njihova, ovaj, propagandna mašinerija. To je ta relativizacija. Sa ovim najavljenim pomilovanjima relativizuje krivce, izjednačava ljude koji nisu učinili nikakva krivična dela, koji su politički proganjani i koji bi u konačnici verovatno bili pravosnažno oslobođeni, sa nasilnicima, koji zaista jesu učinili neka krivična dela. I onda, na taj način, on kao dobar Bog odozgo će nekako, zbog mira u kući, osloboditi i jedne i druge krivične odgovornosti. I to ne radi isto prvi put. On od sada više nema imunitet od krivice, gonjenja, ali ne očekujem da će to nešto zaista formalno promeniti, jer ne živimo u normalnoj zemlji. Nažalost, nadležnost za njegovo krivično procesuiranje je na Nenadu Stefanoviću, Višem tužilaštvu u Beogradu, za ta koruptivna krivična dela.“

Govoreći dalje o nadležnosti tužilaštva i izborima nakon Vučićeve ostavke, rekla je:

„Nekako za njega su izostavili, jer njega ne bira ni Narodna skupština, ni Vlada, on je na neposrednim izborima i potpada pod nadležnost Višeg tužilaštva u Beogradu. Tako da ne očekujem ništa novo. Naravno, formalno, moraju se raspisati predsednički izbori u roku od 30 do 60 dana, tako da negde nedelju do dve nedelje posle ovih velikih parlamentarnih izbora, 25. oktobra, imamo i predsedničke, i vidimo koliko nam je još više stvari na ulogu tog dana, 25. oktobra.“

„Ja bih našla neke stvari“

Voditeljka Olja Bećković pitala je Savović da li o mogućnosti da Vučić krivično odgovara govori zato što ima uverenje da za to postoji osnov ili „govori napamet“.

„Pa ja bih našla neke stvari oko trgovine uticajem u raznim nekim predmetima za donošenje nekih zakona, lex specialisa, pa i do samih tih pomilovanja koje je do sada imao, to je po meni klasična zloupotreba službenog položaja“, odgovorila je Savović.

Zatim je detaljnije obrazložila svoju ocenu:

„Od trgovine uticajem, u raznim nekim predmetima, za donošenje nekih zakona, lex specialis, pa i do samih tih pomilovanja koje je do sada imao, to je, po meni, klasična zloupotreba službenog položaja. Jer zloupotrebu službenog položaja vrši onaj ko ima neka ovlašćenja, dakle on ima ovlašćenja da pomiluje ta lica, ali to svoje ovlašćenje ne koristi u svrhu za koju je to ovlašćenje dato, a to je da se otkloni neka nepravda, politički progon, nego ga koristi da bi zaštitio one batinaše koji služe u odbrani njegovog režima. Tako da, meni se dosta situacija mota po glavi kao ‘šta bi to moglo biti’, ali kažem: to nećemo u ovom filmu skorije gledati dok je ova garnitura u Višem tužilaštvu na čelu.“

Savović je iznela svoje pravne ocene i sumnje. U televizijskom razgovoru nije predstavila konkretan predmet i dokaze na osnovu kojih bi se mogla utvrditi Vučićeva krivična odgovornost.

Raniji javni nastup i polemika o audio-snimku

Savović je u maju govorila na protestu na beogradskoj Slaviji, na koji su pozvali studenti u blokadi. Tada je kritikovala stanje u pravosuđu i govorila o potrebi da se ispita prekomerna upotreba sile.

Gde je granica javnog nastupa tužioca?

Zakon o javnom tužilaštvu dopušta tužiocima da javno govore o pravosuđu, ustavnosti, zakonitosti i ljudskim pravima. Istovremeno ih obavezuje da se uzdrže od izražavanja političkih stavova i učešća u aktivnostima političkih subjekata, kao i da čuvaju poverenje građana u svoju nepristrasnost.

Savović, dakle, ima pravo da govori o problemima u pravosuđu. Ali kada u izbornoj kampanji podelu na „ćacije“ i „nećacije“ nazove moralnom kategorijom, a za ljude u institucijama kaže da treba da budu „odstranjeni zauvek i žigosani u javnosti“, javnost ima pravo da preispita njenu nepristrasnost. Od tužioca se očekuje da odgovornost svakog čoveka procenjuje pojedinačno, na osnovu dokaza, uz pravo na odbranu i iste aršine za sve.

(24sedam)