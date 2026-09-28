TEHERAN NE POPUŠTA PRED SAD: Iran veruje da može da izdrži pritisak oko nuklearnog programa

TEHERAN veruje da može da izdrži pritisak Sjedinjenih Američkih Država, koje preko posrednika insistiraju da se postigne kompromis oko iranskog nuklearnog programa, saopštili su danas posrednici u pregovorima.

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Neimenovani posrednici su za "Volstrit džornal" rekli da se na Iran vrši pritisak da postigne kompromis oko svog nuklearnog programa, kako bi pokrenuo pregovore sa SAD, nakon što je američki predsednik Donald Tramp odbio predlog Teherana da ponovo otvori Ormuski moreuz.

Vladini zvaničnici u regionu Bliskog istoka, koji su u redovnom kontaktu sa Iranom, rekli su da iranski lideri veruju da mogu da izdrže pritisak SAD, uključujući njihovu blokadu ili potencijalno obnavljanje vazdušnih udara.

Arapski zvaničnici su kazali da Iran želi kompromis sa SAD kako bi pregovori mogli da napreduju.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran krajem februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doneli rezultat, a nakon 40 dana postignut je sporazum o primirju, koji je produžavan i više puta je kršen.

Mirovni pregovori su fokusirani i na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koje su snage iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) blokirale za brodove koji dolaze iz, za njih neprijateljskih zemalja, dok je, kao odgovor na taj potez, mornarica SAD blokirala Ormuski moreuz za brodove koji dolaze iz iranskih luka ili plove ka njima.

(Tanjug)