"ZA OVAKVE LJUDE SE BORIMO" Siniša Mali posetio porodicu Ćećez (VIDEO)

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu nakon posete porodici Ćećez, koja odgaja četiri sina, poručivši da su ovakve porodice primer za ugled i da je važno očuvati mir i stabilnost i nastaviti sa jačanjem ekonomije.

Foto: Printskrin Instagram/sinisamali

On je na svom Instagram nalogu postavio video uz koji je dodao:

- Hvala porodici Ćećez na gostoprimstvu i na lepom razgovoru! Ovi divni ljudi odgajaju četiri sina, i pravi su primer na koji svi možemo da se ugledamo. Za ovakve ljude se borimo, i zato je važno da očuvamo mir i stabilnost, kao i da jačamo našu ekonomiju- poručio je Siniša Mali.