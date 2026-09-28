Politika

"ZA OVAKVE LJUDE SE BORIMO" Siniša Mali posetio porodicu Ćećez (VIDEO)

В. Н.

28. 09. 2026. u 13:38

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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu nakon posete porodici Ćećez, koja odgaja četiri sina, poručivši da su ovakve porodice primer za ugled i da je važno očuvati mir i stabilnost i nastaviti sa jačanjem ekonomije.

ЗА ОВАКВЕ ЉУДЕ СЕ БОРИМО Синиша Мали посетио породицу Ћећез (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/sinisamali

On je na svom Instagram nalogu postavio video uz koji je dodao: 

- Hvala porodici Ćećez na gostoprimstvu i na lepom razgovoru! Ovi divni ljudi odgajaju četiri sina, i pravi su primer na koji svi možemo da se ugledamo. Za ovakve ljude se borimo, i zato je važno da očuvamo mir i stabilnost, kao i da jačamo našu ekonomiju- poručio je Siniša Mali.

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