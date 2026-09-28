Svet

RUSKA SEKIRA I DALJE CEPA: Pala još dva naselja, ukrajinske linije pod žestokim udarom duž celog fronta

P. Đurđević

28. 09. 2026. u 13:56

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RUSKE snage preuzele su kontrolu nad mestom Ulanovo u Sumskoj oblasti i oslobodile Novovodjano u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСКА СЕКИРА И ДАЉЕ ЦЕПА: Пала још два насеља, украјинске линије под жестоким ударом дуж целог фронта

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 285 vojnika i uništile jedno oklopno borbeno vozilo, 21 automobil, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 210 vojnika i uništile jedno oklopno borbeno vozilo, 12 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 190 vojnika i uništile oklopni transporter M113 američke proizvodnje, četiri oklopna borbena vozila, 23 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i raketni sistem "grad".

Jedinice grupe trupa "Centar" su oslobodile selo Novovodjano u Donjeckoj Narodnoj Republici.

U Dobropolju u Donjeckoj Narodnoj Republici, jurišne grupe 51. armije napredovale su ka zapadu u severoistočnom, centralnom i južnom delu grada. Tokom protekla 24 sata oslobođeno je 70 zgrada, a neutralisano je do 30 vojnika Oružanih snaga Ukrajine. Ukupno, u zoni odgovornosti grupe snaga "Centar", ukrajinske snage su izgubile do 460 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 14 automobila i jedan višecevni raketni sistem "grad".

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da prodiru duboko u neprijateljsku odbranu. Ukrajinske snage izgubile su u zoni njihove odgovornosti do 180 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 10 automobila  i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 25 ukrajinskih vojnika i osam automobila.

Deset vođenih avionskih bombi i 442 bespilotne letelice oboreno je sistemima protivvazdušne odbrane.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija ruskih snaga napale su objekte u kojima se proizvode i skladište bespilotne letelice i komponente za njih, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

(RT Balkan)

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