"DA OBRĆU PEDALE MOGU, ALI NA TV DUEL NE..." Vučić se oglasio nakon posete Požarevcu (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je video iz Požarevca.

Foto: printskrin instgaram

Podsećamo, nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, Vučić je najavio da kreće u borbu za Srbiju, i da će od sada mnogo vremena da provodi sa narodom.

Nakon što je krenuo iz Jajinaca, obišao je Požarevac.

- Mučio sam se oko parkiranja, a sve drugo bilo je divno u lepom Požarevcu - naveo je u opisu videa.

- Da okreću pedale mogu, ali na duel ne mogu, život dajem ali na duel ne idem - rekao je tokom obraćanja građanima Požarevca, aludirajući na predstavnike studentsko-blokaderske liste.

Mnogi meštani su prišli da pozdrave Vučića i da se fotografišu sa njim.