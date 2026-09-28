Politika

"DA OBRĆU PEDALE MOGU, ALI NA TV DUEL NE..." Vučić se oglasio nakon posete Požarevcu (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 13:18

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je video iz Požarevca.

ДА ОБРЋУ ПЕДАЛЕ МОГУ, АЛИ НА ТВ ДУЕЛ НЕ... Вучић се огласио након посете Пожаревцу (ВИДЕО)

Foto: printskrin instgaram

Podsećamo, nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, Vučić je najavio da kreće u borbu za Srbiju, i da će od sada mnogo vremena da provodi sa narodom.

Nakon što je krenuo iz Jajinaca, obišao je Požarevac.

- Mučio sam se oko parkiranja, a sve drugo bilo je divno u lepom Požarevcu - naveo je u opisu videa.

- Da okreću pedale mogu, ali na duel ne mogu, život dajem ali na duel ne idem - rekao je tokom obraćanja građanima Požarevca, aludirajući na predstavnike studentsko-blokaderske liste.

Mnogi meštani su prišli da pozdrave Vučića i da se fotografišu sa njim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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