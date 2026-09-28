"DA OBRĆU PEDALE MOGU, ALI NA TV DUEL NE..." Vučić se oglasio nakon posete Požarevcu (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je video iz Požarevca.
Podsećamo, nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, Vučić je najavio da kreće u borbu za Srbiju, i da će od sada mnogo vremena da provodi sa narodom.
Nakon što je krenuo iz Jajinaca, obišao je Požarevac.
- Mučio sam se oko parkiranja, a sve drugo bilo je divno u lepom Požarevcu - naveo je u opisu videa.
- Da okreću pedale mogu, ali na duel ne mogu, život dajem ali na duel ne idem - rekao je tokom obraćanja građanima Požarevca, aludirajući na predstavnike studentsko-blokaderske liste.
Mnogi meštani su prišli da pozdrave Vučića i da se fotografišu sa njim.
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