FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Mančester siti izbacuju iz lige i oduzimaju im titulu
Istorija engleskog fudbala mogla bi da se piše ispočetka!
Nezavisna komisija navodno je proglasila Mančester siti krivim po 114 od 115 tačaka optužnice za kršenje finansijskih pravila, što prenosi "The Athletic".
Zbog odbijanja saradnje tokom procesa, očekuje se drastična kazna koja može uključivati oduzimanje bodova, izbacivanje u niži rang, pa čak i poništavanje rezultata i titula u periodu od 2009. do 2018. godine.
Menadžer Pep Gvardiola ranije je branio uspehe i legendarne momente kluba ističući da im niko ne može oduzeti te trenutke, dok je bivši trener Liverpula Jirgen Klop u šali najavio da će organizovati proslavu za svoje igrače u slučaju presude.
Klubovi poput Mančester junajteda, Liverpula i Arsenala, koji su završavali kao drugoplasirani iza Sitija, navodno pripremaju tužbe za nadoknadu štete i izgubljene prihode od plasmana i Lige šampiona.
Ukoliko presuda postane pravosnažna, trofeji "građana" mogli bi ostati trajno obeleženi.
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