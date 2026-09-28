UMRO ČUVENI PEVAČ: NJegove ploče prodavane su u milionskom tiražu (VIDEO)
SLAVKO Perović, jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike šezdesetih godina, preminuo je u 93. godini.
Kako piše RTS, stekao je posebnu popularnost izvođenjem meksičkih pesama i čestim duetima sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić.Među njegovim najpoznatijim hitovima su Mama Huanita, Pesma majci, Ja prodajem crne oči, Jedan dan života i Ja pijem čašu gorkih suza.
Ploče Slavka Perovića, izdate od strane diskografske kuće Jugoton, prodate su u milionskom tiražu, Bio je jedan od pionira nastanka Televizije Beograd koja je počela sa radom 1958. godine.
Slavko je već 1962. godine sa svojim triom nastupao je u emisijama Sredom u šest koju je tada vodila poznata glumica Beba Lončar.
Takođe, izvodio je stare srpke zapise kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih.
Slavko Perović je otac poznate srpske novinarke, filmske kritičarke i glavne i odgovorne urednice redakcije Zabavnog programa Radio televizije Srbije Sandre Perović.
(RTS)
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