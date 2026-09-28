Uhapšeni lažni agenti! Zbog 1295 evra ubili mladog fudbalera

Policija u Gani uhapsila je dvojicu lažnih fudbalskih agenata zbog kidnapovanja i ubistva mladnog senegalskog golmana Šeika Turea (18).

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Ovaj tragičan zločin dogodio se nakon što porodica nesrećnog mladića nije uspela da na vreme sakupi i isplati celu sumu za otkup od svega 1.295 evra (850.000 zapadnoafričkih franaka).

Godinu dana nakon jezivog događaja, ganska policija je konačno ušla u trag delu počinilaca. Na zvaničnim stranicama objavljeno je da su uhapšeni Salifu Valid (32) i Aziz Ouedrago Amani (24), koji su se skrivali u selu Banpanase, dok se za još dvojicom osumnjičenih i dalje intenzivno traga.

POLICE ARREST TWO SUSPECTS FOR THE MURDER OF SENEGALESE GOALKEEPER https://t.co/fEpMZGtZPU — Ghana Police Service (@GhPoliceService) September 24, 2026

Sve je počelo u jesen 2025. godine kada su talentovanog čuvara mreže kontaktirali ljudi koji su se predstavili kao lovci na fudbalske talente. Verujući da ide na probu u Maroko kako bi ostvario svoje snove i prehranio porodicu, Ture im je platio 335 evra. Umesto preko granice, lažni agenti su ga kidnapovali i odveli u Ganu.

Odatle je mladić bio prisiljen da pozove svoju porodicu u Senegalu i preklinje za novac kako bi ga pustili na slobodu. Nesrećna porodica je uspela da prebaci samo deo tražene sume od 1.295 evra, nakon čega su svi kontakti prekinuti. Ubrzo je majku Sohnu pozvao nepoznati muškarac i saopštio joj najgori mogući ishod.

BREAKING: Cheikh Touré, an 18-year-old goalkeeper from the Esprit Foot Yeumbeul academy in Dakar, Senegal, has tragically been murdered in Ghana. Cheikh was deceived by malicious individuals who promised him a shot at a pro contract. What followed was a brutal kidnapping, with the perpetrators demanding a hefty ransom from his family back home. — GHANA CHRONICLES (@_GhChronicles) October 19, 2025

- Vrištala sam. Moj sin je bio mrtav, a ja sam slomljena. Ubili su mog jedinog sina. Sve što ga je u životu zanimalo bio je fudbal i lopta. Želeo je samo da ja budem zdrava i bogata, da me pošalje u Meku. Bio je dobar i verovao je svima. Možda je baš ta njegova naivnost prouzrokovala ovu nesreću", izjavila je njegova majka u potresnoj ispovesti za britanski The Guardian.

Prema zvaničnim policijskim izveštajima, Ture je 16. oktobra 2025. godine dovezen u bolnicu u gradu Kumasiju, gde je odmah po dolasku proglašen mrtvim. Muškarci koji su ga doveli predstavili su se kao njegova braća. Lekarima su ispričali lažnu priču da su teške povrede na njegovom stomaku posledica saobraćajne nesreće, nakon čega su odmah pobegli u ilegalu.

Tragedija porodice Ture je još veća, budući da je majka ulična prodavačica povrća, otac radi za gradske vlasti kako bi prehranio porodicu, a pre samo dve godine izgubili su i mlađu ćerku koja se iznenada razbolela.

