DOMINACIJA BRNABIĆ! GORE MREŽE: Blokaderi priznali da je počistila "rektorku", bacaju drvlje i kamenje po Nikolić
BLOKADERI plaču po mrežama nakon što je Ana Brnabić počistila gospođu Nikolić.
Neki od njih su u svom jadnom stilu vređali Anu Brnabić, ali su morali da priznaju da je bila dominantna u duelu.
Dakle profili koji imaju “studentske” profilne slike, bacaju drvlje i kamenje po rektorki: došla nepripremljena i bledo deluje.
U jednom složni - Brnabić ju je RAŠRAFILA i deluje dominantno.
Naravno, blokaderi kukaju jer su prihvatili duel, iako je Ilija Srdanović pobegao od istog.
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