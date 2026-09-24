Politika

DOMINACIJA BRNABIĆ! GORE MREŽE: Blokaderi priznali da je počistila "rektorku", bacaju drvlje i kamenje po Nikolić

В.Н.

24. 09. 2026. u 21:50

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BLOKADERI plaču po mrežama nakon što je Ana Brnabić počistila gospođu Nikolić.

ДОМИНАЦИЈА БРНАБИЋ! ГОРЕ МРЕЖЕ: Блокадери признали да је почистила ректорку, бацају дрвље и камење по Николић

N1 printskrin

Neki od njih su u svom jadnom stilu vređali Anu Brnabić, ali su morali da priznaju da je bila dominantna u duelu. 

Dakle profili koji imaju “studentske” profilne slike, bacaju drvlje i kamenje po rektorki: došla nepripremljena i bledo deluje.

Коментари блокадера на дуел на Н1Foto: Фото: Printscreen

POGLEDAJ GALERIJU

U jednom složni - Brnabić ju je RAŠRAFILA i deluje dominantno.

Naravno, blokaderi kukaju jer su prihvatili duel, iako je Ilija Srdanović pobegao od istog.

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